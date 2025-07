Nolan Traoré et les autres rookies des Nets trop timides à 3-points

Si Nolan Traoré avait bien débuté sa Summer League face au Thunder, avec 13 points, 3 passes et 3 rebonds, la suite fut plus difficile pour le Français des Nets, avec un 3/10 face aux Wizards puis un 1/8 face aux Knicks.

Mais les autres choix de Draft au premier tour de l'équipe n'ont pas non plus spécialement brillé, Egor Demin, Ben Saraf et Danny Wolf ayant tous été maladroits lors de ces deux dernières rencontres de Las Vegas.

Mais plus que la maladresse, c'est la qualité des tirs tentés qui semble perturber Steve Hetzel, à la tête de l'équipe.

« Je trouve qu'il y avait trop d'hésitation » estime-t-il. « Notre philosophie, c'est de shooter. En venant ici, on voulait prendre plus de 40 tirs (à 3-points) sur des matchs de 40 minutes et nous n'avons pas atteint ce nombre (5/25 face aux Knicks). On l'a fait dimanche (16/42 face aux Wizards). Pour nous, l'important, ce n'est pas de mettre le tir ou de le rater, mais de créer de bonnes opportunités. Et nous avons beaucoup trop hésité. »

C'est que Nolan Traoré et Ben Saraf, qui ne joueront pas ce soir face à Orlando, ne sont pas des spécialistes du tir à 3-points. On peut donc comprendre qu'ils hésitent à dégainer dans tous les sens…

« Les coachs nous ont dit d'essayer de prendre autant de 3-points qu possible. Mais le plus important, c'est que ces 3-points doivent venir après une pénétration ou sur jeu rapide, quand ils sont très ouverts » explique l'Israélien. « Alors oui, nous voulons shooter beaucoup de 3-points, et nous pouvons faire mieux. Ça fait partie du processus. »