Toujours hospitalisé, Alex Mumbru a perdu 16 kilos en moins d’un mois

Un mois plus tard, l'état de santé d'Alex Mumbru reste inquiétant. Mi-septembre, autrement dit juste après le sacre de l'Allemagne à l'EuroBasket, il était de nouveau hospitalisé, à cause de sa pancréatite aigüe.

Mais le Mundo Deportivo révèle que le sélectionneur allemand se trouve toujours à l'hôpital de Barcelone où il a été admis, et qu'il y restera encore une dizaine de jours.

Alimenté sous intraveineuse la majeure partie du temps, il a perdu 16 kilos (!) durant son hospitalisation et, avant de rentrer chez lui pour pouvoir se reposer, l'Espagnol de 46 ans devra se faire retirer la vésicule biliaire.

Pour rappel, Alex Mumbru avait été victime de cette pancréatite juste avant le début de l'Euro. Il avait dû être hospitalisé une première fois en Finlande, laissant son premier assistant Alan Ibrahimagic gérer la phase de poules. Le sélectionneur de l'Allemagne avait fini par revenir en Lettonie pour la phase finale, mais son retour n'avait duré qu'un match, car il avait préféré se remettre en retrait pour laisser de nouveau la place à son bras droit sur le banc.

On le voyait ensuite amaigri à partir des quarts de finale, derrière Alan Ibrahimagic et ses joueurs, et l'Espagnol n'avait finalement même pas pu fêter la médaille d'or avec le peuple allemand. On comprend mieux pourquoi…