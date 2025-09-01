Matchs
L’Allemagne devrait retrouver son coach à Riga

EuroBasket 2025 – Alex Mumbru ne se trouve pas sur le banc allemand depuis le début de la compétition, mais cela devrait changer à partir des huitièmes de finale.

Alex MumbruSi l'Allemagne impressionne depuis le début de l'Euro, avec trois victoires en autant de confrontations du côté de Tampere (en Finlande), il ne faut pourtant pas oublier qu'elle le fait… sans sélectionneur.

Ou plutôt, avec un intérimaire, Alan Ibrahimagic, habituel assistant d'Alex Mumbru sur le banc allemand. Mais celui-ci, hospitalisé la semaine dernière à cause d'une infection aiguë, devrait revenir prochainement aux affaires.

« Je suis heureux d'avoir pu quitter l'hôpital » rassure déjà l'Espagnol, dans un communiqué. « Je me sens beaucoup mieux et je suis très bien pris en charge à l'hôtel. Je suis ravi de voir que l'équipe a si bien performé jusqu'à présent et je reste en contact permanent avec le coaching staff, en qui je place une confiance totale. J'ai hâte de retrouver l'équipe à Riga. »

Successeur de Gordon Herbert à la tête de l'Allemagne, Alex Mumbru est donc attendu au bord du parquet à partir des huitièmes de finale, puisque son équipe est déjà qualifiée pour la suite du tournoi. Ce sera face à un pays du groupe A et ce sera logiquement face à la Lettonie, au Portugal ou à l'Estonie.

Par Florian Benfaid
