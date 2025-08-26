Hospitalisé, le sélectionneur allemand va manquer le début de l’Euro

Comme la France, l'Allemagne va disputer l'Euro 2025 avec un nouveau sélectionneur, Alex Mumbru ayant succédé à Gordon Herbert sur le banc de la Mannschaft, à la suite des Jeux olympiques 2024.

Sauf que le technicien espagnol de 46 ans ne pourra pas diriger l'équipe, demain, pour le premier match de Dennis Schröder et compagnie, face au Monténégro. Victime d'une infection aiguë, il est en effet actuellement hospitalisé à Tampere, en Finlande, où la sélection allemande venait d'arriver…

C'est donc son assistant, Alan Ibrahimagic, qui assurera l'intérim pour l'ouverture de la compétition.

En espérant qu'Alex Mumbru puisse vite récupérer et retrouver son poste pour les autres matchs de cet Euro, alors que la troupe de Franz Wagner nourrit de grosses ambitions après son succès à la Coupe du monde 2023.