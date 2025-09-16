De nouveau hospitalisé, Alex Mumbru ne peut pas fêter le titre de l’Allemagne

Successeur de Gordon Herbert à la tête de la Mannschaft, Alex Mumbru a vécu une première expérience contrastée. Victime d'une infection aigüe, le technicien espagnol de 46 ans a ainsi été hospitalisé en amont de l'EuroBasket, rejoignant l'équipe à partir des huitièmes… mais laissant son premier assistant gérer les rencontres.

Visiblement amaigri et affaibli, l'ancien joueur de Badalone, du Real Madrid et de Bilbao était ainsi présent en soutien d'Alan Ibrahimagic, derrière le banc des joueurs.

Il a donc pu fêter le nouveau titre de Dennis Schröder et compagnie à Riga, sauf qu'il ne sera pas de la fête en Allemagne. Le quotidien espagnol Mundo Deportivo annonce en effet qu'il va directement rejoindre Barcelone, afin d'y être hospitalisé pour les deux prochaines semaines, et ainsi récupérer totalement de son infection.

Ensuite, il devra se faire enlever la vésicule biliaire. Ce n'était sans doute pas la façon dont Alex Mumbru imaginait fêter son premier titre à la tête de la Mannschaft, mais les médecins expliquent qu'il a déjà fait un effort « presque surhumain » afin d'accompagner l'équipe allemande pendant les phases finales.