Paul Pierce désormais suspecté de conduite en état d’ivresse

L'après-carrière de Paul Pierce n'est franchement pas glorieuse. Entre les accusations de promotion frauduleuse pour des cryptomonnaies, ses grosses dettes au poker ou encore ses interventions gênantes sur les plateaux TV, qui lui valent d'avoir été poussé dehors par ESPN puis FOX Sports, « The Truth » déçoit ses fans.

L'ancienne légende des Celtics remplit désormais surtout la colonne des faits divers. Dernier exemple en date ? Son arrestation, mardi soir, sur une autoroute de Los Angeles, pour conduite en état d'ivresse.

Un accident de voiture avait ainsi largement perturbé la circulation sur une autoroute de la Cité des Anges, quatre voix sur six étant immobilisées à partir de 22h40. Une heure plus tard, alors que le trafic se dégageait, un SUV de la marque Range Rover n'a toutefois pas redémarré, les policiers y trouvant un Paul Pierce endormi au volant.

Paul Pierce a-t-il profité d'être coincé dans les bouchons pour boire ? Les policiers ont en tout cas décelé « des signes d'ébriété » chez le basketteur de 47 ans. L'affaire est dans les mains du procureur de la ville de Los Angeles.

Paul Pierce Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1998-99 BOS 48 34 43.9 41.2 71.3 2.4 4.0 6.4 2.4 2.9 1.7 2.4 1.0 16.5 1999-00 BOS 73 35 44.2 34.3 79.8 1.1 4.3 5.4 3.0 3.3 2.1 2.4 0.9 19.6 2000-01 BOS 82 38 45.4 38.3 74.5 1.2 5.2 6.4 3.1 3.1 1.7 3.2 0.8 25.3 2001-02 BOS 82 40 44.2 40.4 80.9 1.0 5.9 6.9 3.2 2.9 1.9 2.9 1.1 26.2 2002-03 BOS 79 39 41.6 30.2 80.2 1.3 6.0 7.3 4.4 2.9 1.8 3.7 0.8 25.9 2003-04 BOS 80 39 40.2 29.9 81.9 0.9 5.7 6.5 5.1 2.9 1.6 3.8 0.7 23.0 2004-05 BOS 82 36 45.5 37.0 82.2 1.0 5.6 6.6 4.2 3.1 1.6 2.8 0.5 21.6 2005-06 BOS 79 39 47.1 35.4 77.2 1.0 5.7 6.7 4.8 2.8 1.4 3.5 0.4 26.8 2006-07 BOS 47 37 43.9 38.9 79.6 0.8 5.1 5.9 4.1 2.6 1.0 3.2 0.3 25.0 2007-08 BOS 80 36 46.4 39.2 84.3 0.7 4.5 5.1 4.5 2.5 1.3 2.8 0.5 19.6 2008-09 BOS 81 38 45.7 39.1 83.0 0.7 5.0 5.6 3.6 2.7 1.0 2.8 0.3 20.5 2009-10 BOS 71 34 47.2 41.4 85.2 0.6 3.8 4.4 3.1 2.8 1.2 2.3 0.4 18.3 2010-11 BOS 80 35 49.7 37.4 86.0 0.4 5.0 5.4 3.3 2.9 1.0 2.1 0.7 18.9 2011-12 BOS 61 34 44.3 36.6 85.2 0.6 4.6 5.2 4.5 2.4 1.2 2.8 0.4 19.4 2012-13 BOS 77 33 43.6 38.0 78.7 0.6 5.7 6.3 4.8 2.7 1.1 2.8 0.4 18.6 2013-14 BRK 75 28 45.1 37.3 82.6 0.4 4.3 4.6 2.4 2.5 1.2 2.0 0.4 13.5 2014-15 WAS 73 26 44.7 38.9 78.1 0.6 3.4 4.0 2.0 2.2 0.6 1.3 0.3 11.9 2015-16 LAC 68 18 36.3 31.0 81.8 0.2 2.6 2.7 1.0 1.9 0.5 0.9 0.3 6.1 2016-17 LAC 25 11 40.0 34.9 76.9 0.0 1.9 1.9 0.4 1.6 0.2 0.6 0.2 3.2 Total 1343 34 44.5 36.8 80.6 0.8 4.8 5.6 3.5 2.7 1.3 2.6 0.6 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.