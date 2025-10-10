Paul Pierce désormais suspecté de conduite en état d’ivresse

L'après-carrière de Paul Pierce n'est franchement pas glorieuse. Entre les accusations de promotion frauduleuse pour des cryptomonnaies, ses grosses dettes au poker ou encore ses interventions gênantes sur les plateaux TV, qui lui valent d'avoir été poussé dehors par ESPN puis FOX Sports, « The Truth » déçoit ses fans.
L'ancienne légende des Celtics remplit désormais surtout la colonne des faits divers. Dernier exemple en date ? Son arrestation, mardi soir, sur une autoroute de Los Angeles, pour conduite en état d'ivresse.
Un accident de voiture avait ainsi largement perturbé la circulation sur une autoroute de la Cité des Anges, quatre voix sur six étant immobilisées à partir de 22h40. Une heure plus tard, alors que le trafic se dégageait, un SUV de la marque Range Rover n'a toutefois pas redémarré, les policiers y trouvant un Paul Pierce endormi au volant.
Paul Pierce a-t-il profité d'être coincé dans les bouchons pour boire ? Les policiers ont en tout cas décelé « des signes d'ébriété » chez le basketteur de 47 ans. L'affaire est dans les mains du procureur de la ville de Los Angeles.
|Paul Pierce
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|1998-99
|BOS
|48
|34
|43.9
|41.2
|71.3
|2.4
|4.0
|6.4
|2.4
|2.9
|1.7
|2.4
|1.0
|16.5
|1999-00
|BOS
|73
|35
|44.2
|34.3
|79.8
|1.1
|4.3
|5.4
|3.0
|3.3
|2.1
|2.4
|0.9
|19.6
|2000-01
|BOS
|82
|38
|45.4
|38.3
|74.5
|1.2
|5.2
|6.4
|3.1
|3.1
|1.7
|3.2
|0.8
|25.3
|2001-02
|BOS
|82
|40
|44.2
|40.4
|80.9
|1.0
|5.9
|6.9
|3.2
|2.9
|1.9
|2.9
|1.1
|26.2
|2002-03
|BOS
|79
|39
|41.6
|30.2
|80.2
|1.3
|6.0
|7.3
|4.4
|2.9
|1.8
|3.7
|0.8
|25.9
|2003-04
|BOS
|80
|39
|40.2
|29.9
|81.9
|0.9
|5.7
|6.5
|5.1
|2.9
|1.6
|3.8
|0.7
|23.0
|2004-05
|BOS
|82
|36
|45.5
|37.0
|82.2
|1.0
|5.6
|6.6
|4.2
|3.1
|1.6
|2.8
|0.5
|21.6
|2005-06
|BOS
|79
|39
|47.1
|35.4
|77.2
|1.0
|5.7
|6.7
|4.8
|2.8
|1.4
|3.5
|0.4
|26.8
|2006-07
|BOS
|47
|37
|43.9
|38.9
|79.6
|0.8
|5.1
|5.9
|4.1
|2.6
|1.0
|3.2
|0.3
|25.0
|2007-08
|BOS
|80
|36
|46.4
|39.2
|84.3
|0.7
|4.5
|5.1
|4.5
|2.5
|1.3
|2.8
|0.5
|19.6
|2008-09
|BOS
|81
|38
|45.7
|39.1
|83.0
|0.7
|5.0
|5.6
|3.6
|2.7
|1.0
|2.8
|0.3
|20.5
|2009-10
|BOS
|71
|34
|47.2
|41.4
|85.2
|0.6
|3.8
|4.4
|3.1
|2.8
|1.2
|2.3
|0.4
|18.3
|2010-11
|BOS
|80
|35
|49.7
|37.4
|86.0
|0.4
|5.0
|5.4
|3.3
|2.9
|1.0
|2.1
|0.7
|18.9
|2011-12
|BOS
|61
|34
|44.3
|36.6
|85.2
|0.6
|4.6
|5.2
|4.5
|2.4
|1.2
|2.8
|0.4
|19.4
|2012-13
|BOS
|77
|33
|43.6
|38.0
|78.7
|0.6
|5.7
|6.3
|4.8
|2.7
|1.1
|2.8
|0.4
|18.6
|2013-14
|BRK
|75
|28
|45.1
|37.3
|82.6
|0.4
|4.3
|4.6
|2.4
|2.5
|1.2
|2.0
|0.4
|13.5
|2014-15
|WAS
|73
|26
|44.7
|38.9
|78.1
|0.6
|3.4
|4.0
|2.0
|2.2
|0.6
|1.3
|0.3
|11.9
|2015-16
|LAC
|68
|18
|36.3
|31.0
|81.8
|0.2
|2.6
|2.7
|1.0
|1.9
|0.5
|0.9
|0.3
|6.1
|2016-17
|LAC
|25
|11
|40.0
|34.9
|76.9
|0.0
|1.9
|1.9
|0.4
|1.6
|0.2
|0.6
|0.2
|3.2
|Total
|1343
|34
|44.5
|36.8
|80.6
|0.8
|4.8
|5.6
|3.5
|2.7
|1.3
|2.6
|0.6
|19.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.