Du plaisir même avec des minutes limitées pour Bones Hyland

Après un passage remarqué à Denver, en début de carrière, par ses qualités offensives et l'énergie qu'il pouvait apporter pendant quelques minutes, Bones Hyland a vu son impact décliner. Néanmoins, les Wolves ont décidé de le signer (le garder même puisqu'il a fait quatre matches en 2024/25) pour le salaire minimum, avec seulement 425 000 dollars garantis.

Président de la franchise de Minnesota, Tim Connelly l'avait recruté en 2021 lorsqu'il occupait un poste similaire aux Nuggets, et forcément, ça peut créer des liens.

« On a une connexion différente, un lien très proche », confirme le joueur. « Il croit en moi, il assure toujours mes arrières. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Dès que je le vois, je l'embrasse. Il croit en moi et je lui en suis très reconnaissant. »

Même sans assurance de jouer, il est « content de venir travailler »

Peut-il relancer sa carrière, alors qu'il n'a que 25 ans ? C'est possible mais à Minnesota, l'horizon est bouché à son poste avec Mike Conley et Rob Dillingham devant lui. Sauf que Bones Hyland dit avoir « appris à être patient » depuis le début de sa carrière, et il pourrait aussi être davantage un mentor pour le jeune Dillingham (20 ans).

« Il me rappelle beaucoup moi, quand je suis arrivé dans la ligue », estime l'ancien des Clippers. « J'essaie de lui donner des conseils en lui expliquant que je n'ai pas joué pendant un an et demi et lui n'a pas joué sa première saison. Tout est une question de patience. Chaque jour, il faut essayer de s'améliorer de 1%. Que l'on joue ou pas, il faut arriver avec le sourire et être une bonne personne pour les autres. »

Des petits conseils qui font mouche. « Il n'est pas négatif quand il rate un shoot, c'est comme s'il s'en fichait. Il va revenir, marquer deux ou trois shoots et faire une passe décisive. J'ai appris de lui comment surmonter les difficultés mentales et ne pas montrer ce qu'on le ressent », confirme Rob Dillingham.

Si le coach Chris Finch assure que c'est « plaisant de le côtoyer », Bones Hyland ne risque-t-il pas de perdre patience à ne pas jouer beaucoup avec les Wolves ?

Visiblement non, car le contexte favorable, avec notamment Tim Connelly, est amplement suffisant. « Mes coéquipiers et mes coaches sont cools et chaque jour je suis content de venir travailler. Je me sens bien. »

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 * All Teams 24 10 39.8 39.0 88.5 0.2 0.8 1.0 1.3 1.2 0.8 1.0 0.2 6.2 2024-25 * LAC 20 11 39.1 38.8 88.5 0.2 0.9 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 * MIN 4 4 66.7 50.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.0 0.8 0.0 0.2 0.0 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.