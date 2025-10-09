Quentin Grimes essaye de rattraper son retard avec les Sixers

Pour la première fois depuis le début du « training camp » et donc de la présaison, Quentin Grimes a pu participer à une séance d'entraînement dans son intégralité. Avec les Sixers, évidemment, où il visera une place dans le cinq de départ…

« C'était une très bonne première séance » a-t-il confié auprès de The Athletic. « Je suis content d'être passé à autre chose. Je suis prêt à me battre avec mes coéquipiers et je suis heureux d'être là. »

Du côté de Nick Nurse, l'enthousiasme est partagé, d'autant qu'il pourra désormais compter sur lui afin de préparer la saison : « On a déjà mis en place pas mal de choses qu'il doit maintenant rattraper, mais il est en super forme. Il était rapide et explosif. »

Si Quentin Grimes a accumulé du retard par rapport à ses coéquipiers, et s'il apprécie surtout d'être « passé à autre chose », c'est parce qu'il aura fallu du temps, beaucoup de temps même, avant de le voir re-signer à Philadelphie.

Un an pour prouver sa valeur… et signer ailleurs ?

Une situation délicate pour le jeune ailier, qui découvrait la chose pour la première fois de sa carrière : « C'était tout le processus [qui était difficile à vivre] » a-t-il d'ailleurs confirmé. « Je savais que je ne pouvais pas tout contrôler… Mais c'est du passé et je sais que c'est du business. Maintenant, je suis là pour jouer pour la ville de Philadelphie et pour mon équipe. »

Protégé, Quentin Grimes a finalement signé sa « qualifying offer » de 8.7 millions de dollars. Les Sixers voulaient le conserver sur le plus long terme (trois ou quatre ans), sauf qu'il testera de nouveau le marché dans un an. Cette fois-ci sans protection.

En clair : le joueur de 25 ans pourra s'engager où il le souhaite l'été prochain et il ne pourra pas non plus être échangé d'ici-là, puisqu'il possède une clause de non-transfert. Une clause à laquelle il n'a pas voulu renoncer, en re-signant par exemple pour un an, mais à un montant plus important…

Arrivé par la petite porte en provenance de Dallas en février, Quentin Grimes s'était rapidement imposé à Philadelphie, profitant des blessures de Joel Embiid, Paul George ou encore Tyrese Maxey. Il avait frôlé les 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne sur une trentaine de matchs !

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.