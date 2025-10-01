Quentin Grimes rempile aux Sixers… jusqu’à l’été prochain

Quentin Grimes a bien essayé de gagner du temps mais, finalement, l'arrière a décidé de signer la « qualifying offer » de 8.7 millions de dollars des Sixers, prolongeant son aventure à Philadelphie d’une saison supplémentaire.

Comme Cam Thomas, ce choix lui permet surtout de garder le contrôle sur son avenir puisqu'il sera « free agent » non protégé l'été prochain, et qu'il ne peut pas être échangé sans son accord durant la saison…

Pour les Sixers, c'est sans doute le pire scénario. La franchise avait ainsi fait de Quentin Grimes sa priorité en interne, quitte à tirer un trait sur Guerschon Yabusele. L'équipe de Daryl Morey n'a ainsi plus la main sur l'ancien joueur des Knicks et des Mavericks, et ne pourra même pas l’inclure dans un échange en cours de saison.

Une mauvaise affaire pour les deux camps ?

Selon ESPN, les discussions contractuelles ont rapidement montré un écart important entre les deux camps. Quentin Grimes réclamait initialement un salaire de 30 millions de dollars par an, avant de revoir ses exigences à la baisse, entre 20 et 25 millions. De leur côté, les Sixers avaient proposé une première offre ferme fin septembre : 39 millions sur quatre ans. Bien loin des attentes du joueur.

Pour tenter d’éviter la signature de la « qualifying offer », et donc son intransférabilité, Philadelphie a proposé un contrat d’un an à 8.8 millions de dollars, soit un bonus de 100 000 dollars pour l’inciter à renoncer à sa « no-trade clause ». Insuffisant. Quentin Grimes a préféré parier sur lui-même, comme Cam Thomas l’a fait avant lui.

À la différence près que chez les Sixers, hors nouvelle hécatombe de blessures, la concurrence devrait être rude sur les lignes arrières : Tyrese Maxey, Paul George, Kelly Oubre Jr, Eric Gordon et le rookie VJ Edgecombe se disputeront également les minutes. Le temps de jeu de Quentin Grimes est donc loin d’être garanti.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.