Le Mercury peut-il remonter en température ?

Le Mercury peut-il à nouveau le faire ? Par deux fois déjà depuis le début des playoffs, la franchise de l'Arizona a réussi à déjouer les pronostics : face à New York, le champion en titre, d'abord (avec toutefois l'avantage du terrain), puis contre Minnesota, la meilleure équipe de la saison régulière.

À deux reprises, Phoenix s'est retrouvé mené 1-0 et a trouvé les ressources pour renverser la série, en allant gagner à New York dans le Game 2 pour récupérer l'avantage du terrain et remporter la belle, puis en signant pareil exploit face aux Lynx dans le Game 2 pour finalement s'imposer 3-1.

« Home sweet home »…

La donne se complique sur ces Finals alors que le Mercury est mené 2-0 à l'issue des deux premiers matchs remportés par les Aces à domicile. Mais rien n'est encore plié, alors que les deux prochaines rencontres se dérouleront à Phoenix dans le nouvellement nommé Mortgage Matchup Center.

« Commencer à l'extérieur est difficile, mais ce n'est pas une excuse », prévient DeWanna Bonner. « Pour remporter un titre, il faut savoir gagner à l'extérieur. Mais je pense qu'à domicile, nous sommes plus à l'aise. Nous avons manqué un peu de confiance à Las Vegas, alors j'espère que nous la retrouverons demain ».

Tous les moyens sont bons pour se remettre la tête à l'endroit pour ce qui se présente cette nuit comme le match le plus important de la saison pour le Mercury.

C'est la toute première fois que les Finals se jouent au meilleur des sept matchs, et tous les espoirs restent donc permis, avec l'occasion de remettre une grosse pression sur les Aces en cas de victoire sur ce Game 3.

« Nous avons bien réussi à nous remettre en selle après nos victoires et nos défaites, à rebondir et à retrouver notre équipe », a déclaré le coach Nate Tibbetts. « Dans une série de sept matchs, c'est souvent l'équipe qui joue à domicile qui remporte les deux premiers. Il est maintenant de notre responsabilité de protéger notre terrain ».

La défense d'abord

L'entraîneur du Mercury pourra également s'appuyer sur ce que ses joueuses ont fait de bien sur les deux premiers matchs, comme les deux entames très réussies.

Il faudra en revanche hausser le ton en défense pour espérer prendre le meilleur. Phoenix n'avait encore jamais concédé plus de 82 points depuis le début des playoffs, jusqu'à ces Finals, où A'ja Wilson, Jackie Young et consorts ont fait exploser les compteurs. Le défi s'annonce relevé, à la hauteur de l'événement.

« Si on est en finale, c'est grâce à notre défense, et concéder 89 et 91 points, c'est tout simplement trop », a-t-il ajouté. « Jackie Young et A'ja Wilson sont d'excellentes joueuses. On sait qu'elles vont marquer, mais il faut juste leur rendre la tâche plus difficile. On ne joue pas en un-contre-un ou un contre deux, on défend à cinq, et on doit garder ça en tête en leur montrant notre présence physique ».

Le Game 3 débutera ce mercredi à 02h00 du matin, heure française.