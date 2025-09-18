La soupe à la grimace au Liberty

Fort de sa victoire au Game 1 face à Phoenix, le Liberty pouvait se qualifier pour le tour suivant devant son public, mais rien ne s’est passé comme prévu. Après un premier quart-temps équilibré, New York s’est totalement effondré dans le deuxième acte en encaissant un 15-0 que les joueuses de Sandy Brondello n’ont jamais su remonter.

Finalement, le Liberty s’est lourdement incliné (86-60), et c'est carrément sa plus grosse défaite à domicile en playoffs.

« Nous sommes une bien meilleure équipe que ce que nous avons proposé ce soir donc oui c’est décevant » regrettait Sandy Brondello après la rencontre. « C’est décevant de jouer comme cela devant nos fans, mais nous sommes encore en vie. Donc nous allons partir à Phoenix et remporter ce troisième match. »

Un lourd revers qui s’explique par la maladresse du Liberty. Les coéquipières de Sabrina Ionescu n’ont tiré qu’à 30% avec seulement 23% de réussite derrière l'arc. Pire encore, Emma Meesseman est la seule joueuse à avoir dépassé la barre des 10 points avec 11 unités tandis que collectivement New York a perdu un total de 15 ballons contre huit pour Phoenix.

Une équipe à la dérive

« On connaît l’importance de nos fans et de tout ce que nous avons construit ici » rappelle Sabrina Ionescu. « Nous avons intérêt à mieux jouer lors de la prochaine rencontre parce que nous ne pouvons pas les quitter comme ça. Ils méritent de voir plus de matchs. »

Pour revenir jouer au Barclays Center, New York devra forcément s’imposer à Phoenix et pour cela, c’est tout le collectif du Liberty qui va devoir élever son niveau de jeu.

Sur ce Game 2, Sabrina Ionescu a été en difficulté avec seulement neuf points à 3/13 au tir tout comme Jonquel Jones qui prend certes 13 rebonds, mais qui n’inscrit que sept points à 3/9.

« Nous avons le sentiment que ce n’est pas encore terminé » témoigne Jonquel Jones. « Nous avons remporté le Game 1 et maintenant nous avons l’opportunité de jouer et de gagner un autre match. Nous avons déjà été dans cette situation. Nous avons de l’expérience et nous savons ce que cela demande.” Breanna Stewart complète : « Elles nous ont mis dans l'embarras chez nous. Maintenant, nous devons repartir pour le Game 3. Si nous ne sommes pas prêtes pour ce match, c'est que nous n'avons rien à faire ici. »

Rendez-vous donc ce vendredi pour savoir qui du Liberty ou du Mercury aura le droit de défier les Lynx qui ont « sweepé » la jeune équipe des Valkyries.