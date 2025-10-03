À Phoenix, Mat Ishbia rebaptise la salle des Suns au nom de son entreprise

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors que les Phoenix Suns cherchaient un nouveau partenaire « naming » pour leur salle, ils ont signé avec United Wholesale Mortgage, l'entreprise de Mat Ishbia…

L'enceinte de l'équipe de Devin Booker s'appellera donc désormais le « Mortgage Matchup Center ». Un accord avec l'entreprise d'hypothèques du propriétaire du club qui va rapporter près de 115 millions de dollars sur dix ans à la franchise de l'Arizona, ce qui en fait l'un des accords du genre les plus lucratifs à l'heure actuelle.

« Je suis extrêmement enthousiaste à propos de ce partenariat, car il réunit deux organisations qui partagent naturellement les mêmes valeurs et le même engagement envers l'excellence », assure Mat Ishbia dans un communiqué de presse. « Les Phoenix Suns et le Mercury ont une base de fans variée, passionnée et engagée dans le sport, ce qui nous permettra de créer des liens solides entre les courtiers hypothécaires et les consommateurs. »

Un cinquième nom en cinq ans

Le « Mortgage Matchup Center » est également la salle du Phoenix Mercury en WNBA, alors que l'accord englobe aussi la franchise de G-League associée, les Valley Suns.

Même si John Gambadoro, d'Arizona Sports, assure qu'il y avait quatre offres sur le bureau de Mat Ishbia, ce financement par l'entreprise même du propriétaire peut ressembler à un financement détourné et indirect.

En tout cas, les fans des Suns et du Mercury peuvent au moins espérer un peu de stabilité car c'est déjà le quatrième changement de nom de la salle en quatre ans à Phoenix. Ouverte en 1992 sous le nom d'America West Arena, l'arène était devenue l'US Airways Arena en 2006 puis la Talking Stick Resort Arena jusqu'en 2020.

Sans sponsor l'année suivante, elle avait pris le nom de Phoenix Suns Arena avant de devenir le Footprint Center pendant quatre ans puis la PHX Arena il y a quelques mois. Place désormais au Mortgage Matchup Center !