Avant le jeu, Brandon Ingram crée des liens à Toronto

Arrivé aux Raptors en février dernier, Brandon Ingram n’avait pas encore eu l’occasion de s’entraîner avec ses coéquipiers à cause d’une blessure à la cheville, survenue au mois de décembre, qui l’avait contraint à manquer toute la fin de la saison dernière. À l’occasion de ce premier camp d’entraînement avec les Raptors, l’ailier commence enfin à prendre ses marques avec sa nouvelle équipe.

« C’est une personne vraiment authentique, il prend soin de ses coéquipiers et il veut absolument gagner » souligne Darko Rajakovic, le technicien des Raptors. « Il est aussi accro au basket. Il regarde beaucoup de vidéos. Après chaque entraînement, il demande les vidéos et il dissèque tout. Nous avons eu un entretien mercredi dernier où, pendant une heure, nous avons parlé de notre attaque et de notre défense. Après, il est resté 30 minutes de plus pour parler de sa vie et de sa famille. C’est le genre de gars que toutes les équipes veulent avoir. »

Avant de commencer ses entraînements avec les Raptors, Brandon Ingram a profité de sa convalescence causée par sa blessure à la cheville pour partir à la rencontre de chacun de ses coéquipiers. Son objectif ? En apprendre le plus possible sur leur vie afin de faciliter leurs échanges sur le terrain.

« Je pense que vous devez connaître les valeurs de chacun » suggère le MIP 2020. « Vous devez comprendre chaque personne et c’est ce qui se passe sur le terrain. Quand vous commencez à connaître quelqu’un, alors vous comprenez la manière dont il joue, mais aussi vous comprenez quelles sont ses motivations et ses inspirations. »

Une présence défensive déjà remarquée

Une fois cette première étape passée, Brandon Ingram a pu montrer ses qualités sur le parquet. Si le scoreur n’est plus à présenter, l’ancien des Pelicans a également su se faire remarquer grâce à ses qualités défensives.

« Quand il s’est entraîné, il s’est montré actif, il a pressé sur tout le terrain, il a su forcer des pertes de balle et réaliser des interceptions » constate Scottie Barnes. « Je pense que lorsque tout le monde met la pression sur le ballon, cela crée un changement de dynamique en défense, ce qui nous rend beaucoup plus dangereux. Il fait un excellent travail de perturbateur et nous allons continuer de le pousser dans cette direction afin que tout le monde donne le meilleur de soi-même. »

Avec l’apport de Brandon Ingram, les Raptors espèrent profiter de cette conférence Est affaiblie par les blessures pour retrouver les playoffs, ce qui n’est plus arrivé depuis 2022 au Canada.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 ☆ NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.