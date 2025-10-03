Les Lakers se focalisent sur le foncier

Si LeBron James est en civil, sur le bord du terrain, ses coéquipiers transpirent à grosses gouttes sur le parquet. Rien de surprenant pour une entame de “training camp”, mais aux Lakers, JJ Redick insiste beaucoup sur le foncier, et la condition physique. Dans “une NBA qui joue à un rythme dingue” pour paraphraser l'expression de Nicolas Batum, il est indispensable d'avoir des joueurs qui courent vite, et longtemps.

“Je ne sais pas s'ils m'apprécient désormais” ironise le coach de Los Angeles, au sortir d'une fin de séances avec des “suicides”. “Je pense qu’il existe trois manières de répondre à cette question : ‘Sommes-nous en forme ?'. La première serait : ‘Est-ce qu’on sprinte en défense pour revenir ?' Ensuite : ‘Est-ce qu’on joue avec du rythme en attaque ?' et j’inclurais aussi notre capacité à aller au rebond offensif puis à revenir défendre. Enfin : ‘Est-ce qu’on est physiques ?' Si ces choses-là sont réalisées à un niveau très élevé, c’est que nous sommes en forme.”

Pour mieux obtenir l'implication de ses joueurs, Redick participe aux exercices les plus difficiles, en fin de séance, et même si les jambes sont très lourdes, personne ne rechigne.

« J’ai dit à JJ, il y a une semaine ou deux : “Si on te déteste tous, mais qu’on te déteste tous collectivement, c’est parfait”, » raconte Gabe Vincent. « Évidemment, personne n’a envie de courir à la fin d’un long entraînement, mais nous connaissons l’objectif qu’on s’est fixé et nous savons ce qu’on essaie de construire pour la suite… alors on l'accepte tous. »

