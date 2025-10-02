Nicolas Batum : « Le rythme en NBA est juste dingue ! »

Le scandale Kawhi Leonard entache la reprise des Clippers, et on a peu parlé des arrivées de Chris Paul et Bradley Beal, ou encore des prises intéressantes comme Brook Lopez et John Collins. À Inglewood, l'effectif est incroyablement dense, et Nicolas Batum devra faire face à une très grosse concurrence dans la rotation.

« On se retrouve avec 11, voire 13 joueurs, capable de jouer et de produire du bon basket » constate l'ailier français, avant d'évoquer les axes de progression. « On a une équipe plus grande, et on doit mettre l'accent sur le rebond et la défense. Il faut assurer le repli défensif et c'est énorme aujourd'hui dans la NBA actuelle. Le rythme est juste dingue en NBA, et il faut revenir en sprintant. On l'a vu en finale NBA avec les deux finalistes : ils n'arrêtaient pas de courir ! »

Que pense-t-il de rencontres face à des franchises européennes ?

Après avoir raconté son été, sans compétition internationale, Nicolas Batum a répondu à des questions sur la création de la NBA Europe, et sur les récentes déclarations d'Adam Silver sur de possibles oppositions entre des franchises NBA et des équipes basées en Europe.

« Pourquoi pas ? » sourit-il lorsqu'on lui demande s'il y est favorable. « Mais ça donnerait lieu à de très, très longs déplacements… Et puis les règles sont différentes… Avec quelles règles jouerait-on ? On peut appliquer les règles FIBA, et ce serait bien pour la défense. Si c'est avec les règles NBA, ce sera plutôt pour l'attaque. Tout dépendra des règles qui seront choisies. »

Et quelles seraient les règles les plus adaptées pour lui ? « Ce serait plus facile avec les règles FIBA : on peut rester plus de 3 secondes dans la raquette, on reste dedans, on ne bouge pas, et on peut nettoyer le cercle… »