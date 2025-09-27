Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Adam Silver rêve d’une NBA Cup avec des équipes d’Europe et d’Afrique

Publié le 27/09/2025 à 11:10
Modifié le 27/09/2025 à 12:41 Twitter Facebook

Le patron de la NBA se projette sur une ligue mondiale… à condition que les infrastructures suivent.

nba europePuisque le projet de NBA Europe est désormais bien lancé, avec une première saison programmée en 2027 ou 2028, Adam Silver peut rêver de l'étape suivante avec un « crossover » entre les Etats-Unis et l'Europe.

Pour lui, il n'y a pas de grandes différences entre un « road trip » des Knicks en Californie, et un « road trip » de ces mêmes Knicks en Europe, et il imagine une NBA Cup plus mondiale.

« On pourrait imaginer que des équipes d’Europe, peut-être d’Afrique, participent à ce tournoi », a-t-il expliqué lors d'une conférence à l'ONU. « Il est aussi possible que certaines équipes accèdent à nos playoffs, les meilleures têtes de série d’autres ligues. Au fil du temps, à mesure que les voyages en avion deviennent plus rapides, je pense à l'Europe… Je lis sans cesse qu’il y a de nouvelles opportunités dans l’aviation. Quand je pense au vol entre New York et Los Angeles, il n’y a aucune raison que, si nous avions quatre équipes en Europe, on ne puisse pas voyager, affronter les Knicks ou les Nets, puis partir à Londres pour jouer trois ou quatre matchs en Europe, et revenir ensuite. Donc je pense que c’est très réalisable dans notre ligue. »

Un vrai problème d'infrastructures

Pour Adam Silver, ce qui a ralenti son projet, c'est essentiellement les infrastructures sur place, et le manque de valorisation du basket à l'étranger. « D’un point de vue commercial, nous n’avons pas vu le type de développement que vous voyez, en particulier aux États-Unis » a-t-il poursuivi dans le cadre de ce Bloomberg Global Forum. « Il n’y a pas beaucoup de salles ultramodernes en Europe. Même pour ceux qui étaient à Paris l’été dernier pour les Jeux olympiques, nous avons eu une compétition de basket fantastique à l’Accor Arena (Bercy) de Paris. Elle a été rénovée dans une certaine mesure pour les Jeux. »

Même l'O2 Arena de Londres est trop ancienne selon lui, et comme aux Etats-Unis, il faut raisonner en complexe de sports et de divertissements avec des restaurants, des cinémas, des boutiques…

« Tout paraît bien quand vous êtes assis dans les gradins et que vous regardez la compétition sur le terrain, mais il n’y a pas les loges, les restaurants, ni les espaces en coulisses nécessaires pour accueillir de plus grands événements… Londres dispose de l’O2 Arena, qui a représenté une belle avancée en Europe, mais cette salle est déjà ancienne et un nouveau projet est à l’étude. Nous pensons donc qu’il y a une opportunité de s’implanter dans les grandes capitales européennes, encore une fois avec une proposition conjointe : développement des salles, création d’installations multi-usages et toutes les opportunités qui gravitent autour. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes