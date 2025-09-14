La NBA Europe pourrait être lancée dès 2027

À la veille de la finale de l’EuroBasket 2025 entre l'Allemagne et la Turquie, le président de FIBA Europe, Jorge Garbajosa, et le directeur exécutif de FIBA Europe, Kamil Novak, ont tenu une conférence de presse, et ils ont balayé tous les sujets en cours, qu'il s'agisse de l'élargissement des effectifs, la qualité de l'arbitrage et bien sûr le projet d'une NBA Europe.

« Je ne veux pas trop parler de la NBA Europe, mais je dois le faire, évidemment », a reconnu Jorge Garbajosa. « Monsieur Silver l’a annoncé publiquement. Monsieur Zagklis l’a annoncé publiquement. Moi aussi je l’ai fait. Ce n’est pas facile de créer une compétition, une grande compétition comme celle que nous voulons mettre en place, comme la NBA veut en créer une en Europe. Cela va donc prendre du temps, mais cela arrivera, croyez-moi. »

Une compétition bénéfique pour tout “l'écosystème en Europe”

La question la plus importante, c'est l'échéance. Adam Silver avait refroidi l'enthousiasme général en juin dernier, en parlant d'un lancement dans « quelques années ». Le patron de la NBA avait évoqué les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 comme « une bonne rampe de lancement pour une annonce concernant une nouvelle compétition. »

À écouter Jorge Garbajosa, cela pourrait être plus rapide, et pourquoi pas dans deux ans, année de la prochaine Coupe du monde.

« Comment et quand, on verra… » répond-il. « Certains parlent de 2027. Je pense que c’est une bonne année, mais franchement, la NBA y travaille. Nous sommes leurs partenaires, nous voulons être leurs partenaires, nous voulons être à leurs côtés, parce que nous croyons vraiment que cette compétition sera bénéfique, non pas pour la FIBA, non pas pour la NBA, mais pour l’écosystème du basket en Europe. Mais croyez-moi, il n’y a aucun doute que cette compétition verra le jour. »

Quel rôle pour l'Euroleague ?

Et si elle voit le jour, est-ce que cela signifiera que la FIBA et la NBA seront parvenus à convaincre l'Euroleague qu'il y a la place pour deux ligues en Europe ?

« Depuis que j’ai eu l’honneur d’être élu président de FIBA Europe, je parle avec l’Euroleague toutes les deux à trois semaines », conclut Jorge Garbajosa. « La communication est ouverte avec eux. Parfois, les objectifs que nous voulons atteindre en tant qu’organisations distinctes sont différents, voire totalement différents. Il existe un écart entre leurs objectifs et les nôtres. La communication est bonne, et les relations personnelles aussi. Encore une fois, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais en tant que FIBA et FIBA Europe, en tant qu’instance dirigeante, nous avons l’honneur, mais aussi le mandat de nos conseils, de parler avec tous les acteurs de notre écosystème. Les discussions sont en cours. Nous sommes très optimistes quant au projet NBA Europe et à l’impact qu’il peut avoir sur notre écosystème. »