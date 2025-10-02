Les Rockets également privés de Dorian Finney-Smith en début de saison ?

Décidément, les Rockets ne sont pas vernis sur le plan physique. Après la grave blessure au genou de Fred VanVleet, on apprend que c'est maintenant Dorian Finney-Smith qui est embêté par son corps.

En l'occurrence, ce n'est pas aussi sévère que « FVV », mais cela fait suite à son opération de la cheville gauche, survenue en juin dernier. D'après Ime Udoka, l'ailier ne sera « probablement pas » en tenue pour le premier match de Houston, à Oklahoma City, et sa date de retour à la compétition est surtout incertaine.

Le coach texan ajoute que Dorian Finney-Smith participe comme il le peut au camp d'entraînement : « Il ne joue pas encore avec contact, mais il fait tous les autres exercices, en recevant ses soins pendant l'entraînement. »

Possiblement intégré dans le cinq de départ d'Ime Udoka après la blessure de Fred VanVleet, « DFS » a rejoint les Rockets durant l'été, pour quatre ans et 53 millions de dollars. Pour son plus grand bonheur…

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 0.9 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 * All Teams 63 29 44.8 41.1 66.7 1.3 2.7 3.9 1.4 2.2 0.9 0.9 0.4 8.7 2024-25 * LAL 43 29 44.2 39.8 71.4 1.1 2.5 3.6 1.4 1.9 0.9 0.9 0.3 7.9 2024-25 * BRK 20 29 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.5 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.