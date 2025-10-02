Les Rockets également privés de Dorian Finney-Smith en début de saison ?

Décidément, les Rockets ne sont pas vernis sur le plan physique. Après la grave blessure au genou de Fred VanVleet, on apprend que c'est maintenant Dorian Finney-Smith qui est embêté par son corps.
En l'occurrence, ce n'est pas aussi sévère que « FVV », mais cela fait suite à son opération de la cheville gauche, survenue en juin dernier. D'après Ime Udoka, l'ailier ne sera « probablement pas » en tenue pour le premier match de Houston, à Oklahoma City, et sa date de retour à la compétition est surtout incertaine.
Le coach texan ajoute que Dorian Finney-Smith participe comme il le peut au camp d'entraînement : « Il ne joue pas encore avec contact, mais il fait tous les autres exercices, en recevant ses soins pendant l'entraînement. »
Possiblement intégré dans le cinq de départ d'Ime Udoka après la blessure de Fred VanVleet, « DFS » a rejoint les Rockets durant l'été, pour quatre ans et 53 millions de dollars. Pour son plus grand bonheur…
|Dorian Finney-Smith
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|DAL
|81
|20
|37.2
|29.3
|75.4
|0.7
|2.1
|2.7
|0.8
|1.5
|0.6
|0.6
|0.3
|4.3
|2017-18
|DAL
|21
|21
|38.0
|29.9
|73.3
|1.0
|2.5
|3.6
|1.2
|2.0
|0.5
|1.0
|0.2
|5.9
|2018-19
|DAL
|81
|25
|43.2
|31.1
|70.9
|1.7
|3.1
|4.8
|1.2
|2.3
|0.9
|0.9
|0.4
|7.5
|2019-20
|DAL
|71
|30
|46.6
|37.6
|72.2
|2.0
|3.7
|5.7
|1.6
|2.5
|0.6
|1.0
|0.5
|9.5
|2020-21
|DAL
|60
|32
|47.2
|39.4
|75.6
|1.6
|3.8
|5.4
|1.7
|2.3
|0.9
|0.8
|0.4
|9.8
|2021-22
|DAL
|80
|33
|47.1
|39.5
|67.5
|1.5
|3.2
|4.7
|1.9
|2.3
|1.1
|1.0
|0.5
|11.0
|2022-23 *
|All Teams
|66
|30
|39.1
|33.7
|76.3
|1.7
|3.1
|4.8
|1.5
|2.2
|0.8
|0.9
|0.5
|8.3
|2022-23 *
|DAL
|40
|32
|41.6
|35.5
|75.0
|1.7
|3.0
|4.7
|1.5
|2.0
|0.9
|0.9
|0.5
|9.1
|2022-23 *
|BRK
|26
|28
|35.1
|30.6
|78.9
|1.8
|3.1
|4.9
|1.6
|2.5
|0.7
|1.0
|0.6
|7.2
|2023-24
|BRK
|68
|29
|42.1
|34.8
|71.7
|1.6
|3.1
|4.7
|1.6
|2.2
|0.8
|0.9
|0.6
|8.5
|2024-25 *
|All Teams
|63
|29
|44.8
|41.1
|66.7
|1.3
|2.7
|3.9
|1.4
|2.2
|0.9
|0.9
|0.4
|8.7
|2024-25 *
|LAL
|43
|29
|44.2
|39.8
|71.4
|1.1
|2.5
|3.6
|1.4
|1.9
|0.9
|0.9
|0.3
|7.9
|2024-25 *
|BRK
|20
|29
|45.9
|43.5
|62.5
|1.6
|3.0
|4.5
|1.6
|2.7
|0.9
|0.9
|0.6
|10.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.