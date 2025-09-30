Norman Powell compare l’absence de Tyler Herro à celle de Kawhi Leonard

Transféré par les Clippers au Heat en juillet dernier, Norman Powell va débuter sa première saison à Miami sans Tyler Herro à ses côtés. La star du Heat a été opérée du pied gauche et il va manquer le camp d’entraînement et le premier mois de la saison régulière.

En l’absence de l’arrière, Bam Adebayo et Norman Powell vont devoir porter cette équipe de Miami, mais cette situation n’inquiète pas forcément le nouvel arrivant qui a déjà connu un cas similaire la saison dernière avec les Clippers où Kawhi Leonard avait été absent jusqu'au début de l'année 2025.

« Lorsque Kawhi [Leonard] était absent, j’ai dû être un meilleur leader et hausser mon niveau de jeu sur le terrain en étant agressif et en devenant un point central de l’attaque » explique l’ancien joueur des Clippers. « Je vais aider les gars à rester concentrés chaque soir pour qu’on tienne la baraque jusqu’au retour de Tyler. »

Si Norman Powell se retrouve, encore une fois, dans une situation où il va devoir montrer qu’il peut porter une équipe, Tyler Herro lui fait confiance, le temps qu’il revienne de blessure.

Le All-Star Game toujours dans le viseur

« J’ai toujours été un grand fan de son jeu » avoue l'intéressé. « C’est un autre gars qui peut se créer son tir et il va me permettre de moins attirer l’attention grâce à son jeu sur catch-and-shoot. Je vais être de retour dans huit à dix semaines, je sais qu’il va porter l’équipe en attendant que je revienne. »

Sans Tyler Herro, Norman Powell espère continuer sur la belle lancée de sa dernière saison pour obtenir sa première étoile d’All-Star, une sélection qu’il avait manqué de peu lors du dernier exercice.

« J’espère continuer sur la lancée de la saison dernière et que cette fois-ci, cela signifiera une sélection au All-Star Game. Mais mon principal objectif est d’aider cette équipe à gagner, de retrouver les playoffs sans passer par le play-in, de faire un long run de playoffs et d'être en mesure de viser le titre. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.