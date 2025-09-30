Le Thunder sait qu’il aura désormais une cible dans le dos

Le dernier sondage auprès d'une poignée de coachs, scouts et dirigeants de la ligue a confirmé ce que l'on savait déjà : à l'entame de cette nouvelle saison, le Thunder est le grand favori pour conserver son titre. Un statut qui ne pose aucun problème à Shai Gilgeous-Alexander et sa bande.

« C’est ce à quoi tu tends. On a tous accompli quelque chose dont on a rêvé depuis qu'on était gamin. On a eu beaucoup de temps pour en profiter et y réfléchir, et je suppose qu’on peut dire qu’il faut simplement en savourer chaque instant. Je sais que c’est ce que j’ai fait », pose le leader canadien, sous-entendant qu'il est désormais temps de démarrer une nouvelle phase.

Et de « tourner la page » d'une saison d'excellence, comme l'a répété Sam Presti la semaine dernière. Pour écrire ce nouveau chapitre, la direction a fait le choix – logique – de garder un effectif intact. Mieux, elle a injecté plus de 800 millions de dollars pour garder en place pendant des années son « Big Three » composé de « SGA », Jalen Williams et Chet Holmgren.

« On sait tous que le sport ne dure pas éternellement, ce n’est jamais le cas. Mais tant que cela dure, pour ce qu'il en est avec les personnes ici, tout dépendra de nous, de notre travail, de notre exécution, de la manière dont on en tire le meilleur parti. Je suis vraiment enthousiaste, non seulement à l’idée de continuer à jouer avec ces gars, mais aussi de les voir obtenir ces prolongations. C’est une expérience qui change la vie », réagit le dernier cité.

Alex Caruso est déjà passé par là

L'intérieur, dont il a beaucoup été question lors du « media day » du Thunder et dont on attend qu'il franchisse un nouveau cap, estime que son équipe a encore les moyens d'aller plus loin. « Chaque équipe sait qu’elle doit continuer à progresser, et nous ne faisons pas exception. Nous devons continuer à s'améliorer, à devenir meilleurs, et si nous y parvenons, cela nous placera dans une bonne position », s'imagine Chet Holmgren.

Alex Caruso ne dira pas le contraire. L'ancien joueur des Lakers, avec lesquels il a remporté le titre en 2020, est le seul joueur du Thunder à avoir déjà connu l'étiquette de champion en titre. Celui-ci trouverait « naïf » de penser qu'une saison similaire à la précédente s'annonce.

« Jouer avec une cible dans le dos cette année, ouais. Je crois que beaucoup de fois l’an dernier, même pendant notre domination en saison régulière, les gens ont un peu sous-estimé ça et se disaient juste : ‘D’accord, on verra comment ça se passe quand ça comptera vraiment’ », juge le remplaçant. Et les autres ont « vu », et n'ont plus de raison de prendre de haut cette formation.

« Notre routine ne changera pas. Mais nous devons avoir la lucidité de reconnaître que jouer avec une cible dans le dos en tant que champions en titre, c’est différent », prévient encore Alex Caruso. Preuve supplémentaire de ce changement de statut, le Thunder sera l'équipe la plus diffusée sur les antennes nationales (34 reprises), au même titre que les Lakers, les Knicks et les Warriors.

Peu importe les retransmissions TV

« Nous ne jouons pas pour les matchs télévisés ou un contrat. Ça peut sembler très dramatique, mais nous poursuivons la grandeur. Nous cherchons à accomplir des choses inédites dans notre franchise », se détache Jalen Williams, quand Mark Daigneault rappelle que cette quête du doublé impose d'accepter l'idée que les « circonstances » d'une saison régulière évoluent en permanence.

« Une chose dont on doit se méfier est de supposer que tout ce qui s’est passé l’année dernière s’applique encore. Il est important que nous soyons pleinement présents, que nous reconstruisions ces habitudes et que nous réinvestissions dans ces fondamentaux, sans rien tenir pour acquis. […] Nous essayons d’adopter une approche très constante et stable à ce sujet », affiche le coach.

On comprendra que les représentants du Thunder font preuve de mesure dans leurs prises de parole, même si l'objectif est clairement affiché. « Ce serait vraiment chiant de perdre le titre NBA en 2026. Alors voilà notre nouveau focus. C’est notre nouvel objectif. Et la façon d’y parvenir reste la même qu’avant : s’améliorer chaque jour et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler au quotidien », termine SGA.