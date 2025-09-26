Le Thunder face à la nécessité de « tourner la page » après le titre

Les journalistes n'ont pas besoin de poser la première question, Sam Presti est déjà lancé. Au démarrage d'une longue conférence de presse de près de deux heures, le GM du Thunder prend plusieurs minutes pour décrire l'état d'esprit du champion en titre, qui va tenter de réaliser un doublé devenu rare au sein de la Grande ligue.

« Ici, en Oklahoma, parmi ces 80 chapitres de l’histoire NBA, nous entamons notre 18e. Il est bien connu que la saison dernière a été une année spéciale dans l'histoire très, très brève de notre franchise. Mais le processus pour devenir une grande équipe ne s’est pas terminé la saison dernière », prévient d'abord le dirigeant.

Un moyen de souligner que l'obtention de ce premier trophée, pour cette équipe basée à OKC depuis 2008, n'est pas une fin en soi. Et potentiellement le démarrage de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais en bon connaisseur de l'histoire de la ligue, Sam Presti connaît la difficulté de la tâche. La dernière équipe à avoir signé un « back-to-back » ? Les Warriors en 2018.

Depuis, les champions NBA défilent : sept formations différentes titrées, en comptant le Thunder. « Chaque équipe de la ligue a devant elle quelque chose qui représente son passage vers la prochaine étape de sa croissance et de son développement. La prochaine étape pour nous, afin de redevenir une grande équipe, c’est d’avoir la discipline et l’humilité de tourner la page », formule le GM.

« Tourner la page », il va le répéter près d'une dizaine de fois durant son intervention devant la presse. « Tourner la page efficacement nous permet le renouvellement nécessaire pour aborder la saison à venir avec le respect qu’elle mérite. Pour tirer le maximum de cette saison, nous devons volontairement nous détacher du succès de la saison passée, sinon il nous freinera », imagine le bâtisseur de cette formation dont l'effectif est resté inchangé durant l'intersaison.

« Nous ne cherchons pas à nous imiter »

L'idée étant, même si c'est l'objectif final, de ne pas chercher à « reproduire un résultat », mais plutôt de « reproduire un processus, un processus d’amélioration qui nous placera dans de bonnes conditions pour progresser et jouer notre meilleur basket en fin de saison ».

Il s'agit donc de reprendre les habitudes qui ont conduit au résultat de l'an passé, sans se laisser griser par ce nouveau statut de champion dans le championnat. Et ayant aussi conscience que le contexte de chaque saison est unique et évolutif.

« Les gens réagissent différemment à l’année qui suit un titre de champion. Les défis sont bien connus, et les statistiques sont claires : les chances sont fortement contre l’équipe qui a gagné. La principale raison à cela est simple : il est déjà très, très, très difficile de gagner une seule fois. Nous ne cherchons pas à nous imiter ni à rester enfermés dans ce qui a fonctionné par le passé. Ce n’a jamais été notre manière d’aborder les choses, et ce ne sera pas notre approche cette saison », poursuit-il.

« Je ne dis pas qu’on ne doit pas être fiers de ce qu’on a accompli, ou qu’on ne peut pas regarder en arrière. Mais si on veut vraiment tirer profit de cette saison, il faut tourner la page sur le plan compétitif », répète ainsi le dirigeant, persuadé que si le Thunder veut enchaîner une autre saison NBA réussie après celle de l’an dernier, « ce ne sera pas avec exactement la même formule ».