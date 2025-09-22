ESPN sonde entraîneurs et dirigeants : Nikola Jokic pour le présent, Victor Wembanyama pour le futur

Ce n'est pas le traditionnel sondage annuel des GM de la NBA, mais ESPN a déjà interrogé 20 coachs/scouts/dirigeants au sujet de l'intersaison et de la saison 2025/26, qui approche à grands pas…

Evidemment, le Thunder a la cote et la troupe de Shai Gilgeous-Alexander est favorite à sa propre succession, même si aucune équipe n'arrive à conserver son titre depuis quelques années. Selon ce panel interrogé par le média américain, ce sont les Nuggets qui sont toutefois le mieux armés pour le faire, grâce à leur intersaison de qualité.

Nikola Jokic est d'ailleurs le joueur le plus plébiscité pour le trophée de MVP, et presque unanimement reconnu comme le meilleur joueur de la ligue à l'heure actuelle.

Néanmoins, Victor Wembanyama domine les débats quand on s'intéresse au long terme, alors qu'Anthony Edwards porte les espoirs américains. Quant aux mouvements des franchises, ce sont ceux des Hawks qui plaisent le plus au panel interrogé, avec les arrivées de Nickeil Alexander-Walker, Kristaps Porzingis ou Luke Kennard.

À l'inverse, les choix de Joe Dumars depuis sa prise de fonction à la tête des Pelicans inquiètent, et notamment cet échange pour Derik Queen qui pourrait plomber la franchise dès l'an prochain.

Qui sera le MVP ?

Nikola Jokic : 7

Shai Gilgeous-Alexander : 5

Luka Doncic : 4

Victor Wembanyama : 2

Giannis Antetokounmpo : 1

Anthony Edwards : 1

Qui est le meilleur joueur actuellement ?

Nikola Jokic : 19

Luka Doncic : 1

Qui sera le meilleur joueur en 2030 ?

Victor Wembanyama : 16

Luka Doncic : 2

Shai Gilgeous-Alexander : 1

Jayson Tatum : 1

Qui est le meilleur joueur américain actuellement ?

Stephen Curry : 11

Anthony Edwards : 8

Donovan Mitchell : 1

Qui sera le meilleur joueur américain dans cinq ans ?

Anthony Edwards : 11

Cooper Flagg : 5

Jayson Tatum : 2

Paolo Banchero : 1

Jalen Williams : 1

Qui sera le Rookie de l’année ?

Cooper Flagg : 19

Kon Knueppel : 1

Qui sera le meilleur joueur de la Draft 2025… dans cinq ans ?

Cooper Flagg : 18

Dylan Harper : 1

Ace Bailey : 1

Où sera LeBron James au début de la saison 2026/27 ?

Los Angeles Lakers : 7

Retraite : 5

Cleveland Cavaliers : 4

Golden State Warriors : 2

Dallas Mavericks : 1

Miami Heat : 1

Quelle équipe a eu la meilleure intersaison ?

Atlanta Hawks : 7

Denver Nuggets : 4

Houston Rockets : 3

Oklahoma City Thunder : 2

Orlando Magic : 2

LA Clippers : 1

Los Angeles Lakers : 1

Quelle équipe a eu la pire intersaison ?

New Orleans Pelicans : 9

Phoenix Suns : 4

Sacramento Kings : 2

Chicago Bulls : 1

Los Angeles Lakers : 1

Memphis Grizzlies : 1

Philadelphia 76ers : 1

Portland Trail Blazers : 1

Quel a été le meilleur mouvement de l’intersaison ?

Les Rockets qui obtiennent Kevin Durant : 11

Le Magic qui récupère Desmond Bane : 5

Les Hawks qui mettent la main sur le choix de Draft des Pelicans : 2

Les Nuggets qui obtiennent Cam Johnson : 1

Les Lakers qui prolongent Luka Doncic : 1

Quel a été le pire mouvement de l’intersaison ?

Les Pelicans qui lâchent un swap non protégé au premier tour : 11

Les Blazers qui récupèrent Jrue Holiday : 3

Les Suns qui coupent/étalent le salaire de Bradley Beal : 3

Les Pacers qui perdent Myles Turner : 1

Les Suns qui obtiennent Mark Williams : 1

Les Kings qui signent Dennis Schroder : 1

Quel a été le mouvement le plus surprenant de l’intersaison ?

Myles Turner aux Bucks alors que Damian Lillard est coupé : 16

Les Hawks qui signent Nickeil Alexander-Walker : 1

Les Knicks qui limogent Tom Thibodeau : 1

Les Blazers qui récupèrent Jrue Holiday : 1

Jonathan Kuminga qui reste aux Warriors : 1

Quelle a été la plus grande tendance de l’intersaison ?

Les équipes qui cherchent à éviter les “aprons” et les difficultés financières : 7

Les équipes qui misent sur la taille : 6

Les équipes qui misent sur la jeunesse et la profondeur de l'effectif : 4

La “free agency” qui ne pèse pas : 1

Les “free agents” protégés mis sous pression : 1

Les contrats coupés et étalés : 1

Qui va gagner chaque conférence et le titre NBA ?

Est

Cleveland Cavaliers : 9

New York Knicks : 7

Atlanta Hawks : 2

Milwaukee Bucks : 1

Orlando Magic : 1

Ouest

Oklahoma City Thunder : 18

Denver Nuggets : 2

Titre NBA

Oklahoma City Thunder : 18

Denver Nuggets : 2