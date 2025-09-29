Les larmes des Lynx

Privées de leur meilleure joueuse, Napheesa Collier, et de leur coach Cheryl Reeve, les Lynx ont longtemps cru qu'elles allaient créer l'exploit de la soirée en s'imposant dans cette 4e manche, à Phoenix. Elles ont compté jusqu'à 14 points d'avance, avant de craquer dans le “money time” sous les paniers primés de DeWanna Bonner.

Malgré son record personnel en playoffs, Kayla McBride (31 points) n'a rien pu faire, et c'est en larmes qu'elle a répondu à la presse. « On ne peut pas rêver mieux que ce qu’on avait dans ce vestiaire », assure l'arrière de Minnesota. « C’est pour ça qu’on donne tout. Ce n’est jamais pour autre chose que pour les unes et les autres. »

Même sentiment de fierté chez Mike Thibault, coach d'une soirée en raison de la suspension de Cheryl Reeve. « C'est la manière avec laquelle on a abordé ce match, avec tout ce qui s’est passé ces derniers jours, et la façon avec laquelle les filles ont répondu au ‘run' du Mercury dans le deuxième quart-temps pour revenir encore plus fortes en deuxième mi-temps… À un moment donné, c’est ton identité, et ces joueuses-là, c’est ce qu’elles sont depuis longtemps. »

Pour sa part, Courtney Williams préfère regarder le positif. Battues en finale la saison passée, après une prolongation dans un Game 5, les Lynx ne feront pas mieux, mais elles cèdent les armes à la main après une multitude des coups durs.

« Franchement, c’était un plaisir », promet la meneuse. « Je ne regarde pas cette saison en me disant : ‘Oh, c’était dur parce qu’on était les cibles.' C’est ce qu’on voulait, non ? On a bossé dur tous les jours, et on a été frappées par les blessures. C’est difficile, mais ce qui doit nous arriver ne nous échappera pas. Bravo à elles d’avoir joué un basket intense, et bravo à nous de n’avoir jamais lâché. »