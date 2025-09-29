La WNBA vole au secours de ses arbitres…

C'est l'une des images fortes de ces playoffs : Napheesa Collier, au sol dans les dernières secondes du Game 3 après s'être tordue la cheville suite à une interception d'Alyssa Thomas, suivi du pétage de plombs de Cheryl Reeve, suspendue pour ce Game 4 finalement décisif, puisque Minnesota a été éliminé cette nuit par Phoenix.

Même si on ne peut pas vraiment incriminer Alyssa Thomas sur l'action, c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tant les séquences d'une grande intensité, parfois mal maîtrisées par le corps arbitral, se sont multipliées depuis le début de ces playoffs dans la Grande Ligue féminine.

En place à Minnesota depuis quinze ans, avec quatre titres de championne WNBA à la clé, Cheryl Reeve a depuis sa sortie médiatique reçu le soutien de ses homologues Stephanie White (Indiana) et Becky Hammon (Las Vegas). « De ce que j'ai entendu, elle n'a rien dit de faux. Elle a simplement dit la vérité » a précisé la technicienne des Aces, qui avait auparavant déclaré qu'une telle intensité physique n'aurait été tolérée dans aucune autre ligue.

Pas de lien entre blessures et erreurs d'arbitrage ?

Via ESPN, la WNBA a tenté de calmer le jeu en prenant la défense du corps arbitral. La ligue a notamment expliqué que ses données ne permettent pas de faire un lien direct entre les différentes blessures survenues ces dernières semaines et des erreurs d'arbitrage. La WNBA a tout de même reconnu travailler à des critiques « légitimes » et continuer d'identifier les domaines dans lesquels les arbitres doivent s'améliorer.

S'agissant de l'injonction de Stephanie White à revoir en profondeur le système de formation et d'accompagnement des arbitres, la ligue a rappelé son processus de sélection en trois étapes qui passent par un examen, une évaluation d'experts indépendants, et des retours autorisés de la part des coachs après chaque match. Chaque arbitre est aussi évalué à la mi-saison et en fin de saison, sans pour autant pouvoir être suspendu ou recevoir une amende.

Nul doute que les arbitres vont encore être particulièrement observés sur le Game 5 entre Las Vegas et Indiana, et sur ces Finals. En particulier sur leur capacité à mieux contrôler l'intensité globale des matchs.