La startup qui va conseiller Ja Morant est dirigée… par son oncle

On en sait désormais plus sur la startup, ILOC, qui va conseiller Ja Morant. Déjà, elle ne s'occupera pas de ses contrats NBA, car personne n'y est certifié comme agent par la Grande Ligue. Elle se concentrera donc sur les opportunités extra-sportives, avec Nike et d'autres sponsors qui veulent miser sur le meneur des Grizzlies.

Autre information : la société ILOC a été fondée par Kevin Helms, l'ancien chef de la sécurité de la franchise du Tennessee, qui avait longtemps couvert les problèmes extra-sportifs du joueur. La mère du joueur, Jamie, et son oncle, Phil, font également partie de l'entreprise, Phil Morant devant même en assurer la gestion quotidienne.

« Nous sommes simplement une firme de conseil » explique Kevin Helms à The Athletic. « Nous n'essayons pas de réinventer la roue. Nous essayons simplement de l'adapter pour un marché que nous voyons pour certains joueurs qui disent : ‘Je veux apprendre à faire cela moi-même.' »

« M'entourer de personnes qui me comprennent et croient en moi »

Le rôle d'ILOC sera donc d'aider les athlètes, et d'abord Ja Morant, à gérer leurs partenariats et leurs évènements en dehors des parquets. Le nom de la firme est l'acronyme de « Internal Locus of Control » (Lieu de Contrôle Interne), qui décrit bien la volonté de la startup, et surtout de la famille Morant, de gérer les choses en interne.

Néanmoins, les polémiques récentes autour de Kawhi Leonard et des demandes de son oncle, Dennis Robertson, soulèvent une question : les proches des joueurs NBA sont-ils les mieux placés pour gérer des carrières ?

« Je ne peux pas me prononcer sur le cas de Kawhi, car je ne suis vraiment pas au courant. Mais je peux vous dire que si quelqu'un veut comparer Phil à quelque chose de ce genre, c'est complètement faux » répond Kevin Helms. « Car cet homme (Phil Morant) a quitté un très bon boulot, le jour où Ja a été sélectionné lors de la Draft, et il est venu ici pour l'aider dans ses affaires. Et il le fait depuis le premier jour. »

Quant à Ja Morant, il explique que son partenariat avec ILOC « consiste à prendre mon avenir en main et à m'entourer de personnes qui me comprennent, croient en moi et veulent m'aider à continuer d'évoluer ».

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.