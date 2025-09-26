Désormais sans agent, Ja Morant sera conseillé par une startup

De plus en plus de stars NBA se passent désormais des services d'un agent. C'est notamment le cas de Joel Embiid ou de Shai Gilgeous-Alexander… et c'est maintenant aussi le cas de Ja Morant.

En juin dernier, le meneur de jeu des Grizzlies s'est ainsi séparé de Lift Sports Management, l'agence de Mike Miller qui le représentait depuis une petite année. Il avait en effet changé de représentant l'année précédente, quittant Jim Tanner, qui le conseillait depuis sa sortie de Murray State, et son arrivée en NBA.

Sous contrat (garanti) jusqu'en 2028 avec les Grizzlies, Ja Morant a le temps de voir venir mais le Daily Memphian rapporte qu'il a tout de même choisi d'être conseiller. La différence, c'est qu'il va désormais être aidé par une startup, ILOC, dont il est le premier client. Une startup qui se décrit « comme une nouvelle société de conseil stratégique dédiée aux athlètes qui accompagnera Je Morant tout au long du processus de négociation. »

C'est que contrairement à Shai Gilgeous-Alexander et d'autres superstars sans agent, Ja Morant n'est pas assuré d'obtenir des contrats maximum. Il y aura donc sans doute des choses à négocier avec les Grizzlies. Comme il y a aussi des choses à négocier avec Nike, sa chaussure signature ayant été en danger suite à ses dérapages.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.