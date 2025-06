Ja Morant se sépare de son agent

Le Commercial Appeal révèle que Ja Morant s’est séparé de Lift Sports Management, l’agence qui le représentait depuis avril 2024. La liste des clients de Lift Sports Management n’inclut plus le meneur All-Star des Grizzlies, alors qu’il y figurait encore le 16 mai dernier.

Si le nom de l’agence est méconnue, en revanche, son dirigeant n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Mike Miller, l’ancien joueur NBA, et cette saison, ce dernier était régulièrement présent aux matchs à domicile des Grizzlies, souvent assis au bord du terrain aux côtés du père du All-Star, Tee Morant.

Avant de rejoindre Lift il y a un an, Ja Morant était représenté par Jim Tanner de Tandem Sports + Entertainment, et c’est avec lui qu’il avait paraphé son énorme prolongation de contrat chez les Grizzlies en 2022, et c’est avec lui qu’il avait décroché une chaussure signature chez Nike.

Si certains imaginent Ja Morant rejoindre un ténor du secteur, comme Rich Paul par exemple, d’autres en revanche prédisent qu’il va imiter Joel Embiid et Shai Gilgeous-Alexander qui ont décidé de ne plus avoir d’agent, et de négocier seuls leurs prochains contrats.