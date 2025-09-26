Mo Bamba se met au Jazz

Malgré un intérêt du Partisan Belgrade, Mo Bamba veut poursuivre sa carrière en NBA. Mike Scotto rapporte ainsi que le numéro 6 de la Draft 2018 et le Jazz ont trouvé un accord dont les modalités n’ont pas encore été révélées.

Une décision qui n’est finalement pas si surprenante que cela puisque les joueurs d’Utah ont commencé à se rassembler pour préparer la saison prochaine et que Mo Bamba a été aperçu sur une story Instagram de l’assistant de Will Hardy, Steve Wojciechowski.

Une sixième franchise en trois ans ?

La saison dernière, il avait débuté en portant les couleurs des Clippers avec notamment une belle sortie à 13 points, 6 rebonds et 5 contres face aux Wizards. Une prestation qui n’avait pas suffi à convaincre le « front office » puisqu’en février dernier Los Angeles avait décidé de le transférer au Jazz en échange de Drew Eubanks et Patty Mills, mais la franchise de Salt Lake City l’avait aussitôt coupé.

Mo Bamba était passé ensuite par la G-League et la Squadron de Birmingham, l’équipe affiliée aux Pelicans, où l’intérieur avait réalisé un passage plus convaincant puisqu'il tournait à 21 points, 14.5 rebonds et quasiment deux contres de moyenne. Les Pelicans avaient fini par lui offrir une place dans l’effectif à la fin de la saison dernière. Une pige de courte durée puisque Mo Bamba n’avait joué que quatre matchs pour la franchise de Louisiane, pour 2.5 points et 6.2 rebonds de moyenne.

Pour l'instant, Utah a pourtant assez de joueurs dans son effectif et Mo Bamba devra sans doute attendre que Kevin Love ou Georges Niang, voire Kyle Anderson, soient libérés ou transférés afin d'obtenir une place définitive dans le groupe. Et ainsi soulager Jusuf Nurkic et Walker Kessler sous le cercle.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.6 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.1 0.3 0.6 0.9 7.2 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2023-24 PHL 57 13 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 2024-25 * All Teams 32 13 46.4 27.8 70.4 1.0 3.5 4.5 0.6 1.8 0.3 0.6 1.0 4.3 2024-25 * LAC 28 13 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 1.8 0.3 0.7 1.0 4.6 2024-25 * NOP 4 15 44.4 0.0 100.0 1.5 4.8 6.2 0.5 1.8 0.0 0.2 0.8 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.