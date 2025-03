Les Pelicans offrent une chance à Mo Bamba

Du neuf dans la raquette des Pelicans. Mo Bamba vient, selon ESPN, de signer un contrat de dix jours avec la franchise basée à la Nouvelle-Orléans. Le joueur de 26 ans tentera de gagner sa place en relais de Zion Williamson, et surtout de Kelly Olynyk et Yves Missi, deux pivots titularisés ensemble ces derniers temps par Willie Green.

L’ancien joueur du Magic, dont la carrière n’a pas démarré à Orlando malgré son statut de 6e choix de la Draft 2018, va déjà connaître sa cinquièmre équipe NBA depuis ses débuts. Transféré vers les Lakers en février 2023, il avait ensuite rebondi aux Sixers. Cette saison, l’intérieur évoluait aux Clippers.

Il avait ensuite été transféré le Jazz, lors de la dernière « trade deadline », puis coupé. Derrière Ivica Zubac, Mo Bamba apportait 4.6 points (46.6% aux tirs), 4.3 rebonds et un contre chaque soir en environ 12 minutes de jeu. Avant de quitter la Californie, il avait signé son meilleur match de l’année face aux Wizards avec 13 points, 6 rebonds et 5 contres.

En quatre apparitions plus récentes avec le Squadron de Birmingham, l’équipe G-League affiliée aux Pelicans, le natif de New York tournait à 21 points, 14.5 rebonds et près de deux contres de moyenne.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.