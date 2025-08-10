Mo Bamba courtisé par le Partizan Belgrade

Après un début de carrière moyen à Orlando, Mo Bamba est clairement en perte de vitesse depuis quelques années. Que ce soit aux Lakers, avec les Sixers, ou encore avec les Clippers et les Pelicans, l'ancien pivot d'Orlando fait de courtes séquences en sortie de banc, sans grand relief.

Cet été, il n'a pas trouvé de club et son avenir pourrait s'écrire en Europe, d'après les informations du site Sport24.gr, qui parle d'un contact avec le Partizan Belgrade.

On serait même plus loin qu'un simple intérêt puisqu'une offre aurait été faite. Dès lors, si Mo Bamba veut franchir l'Atlantique, il a sa place réservée là-bas, dans une équipe pleine d'anciens joueurs NBA : Shake Milton, Jabari Parker, Sterling Brown, Isaac Bonga ou encore Aleksej Pokusevski et Frank Ntilikina.

La saison passée, le joueur de 27 ans avait commencé avec les Clippers, avant d'être transféré vers le Jazz, puis coupé. Il avait ensuite réussi à rebondir, de manière éphémère, aux Pelicans pour quatre petits matches. L'ancien d'Orlando a ainsi tourné à 4.3 points de moyenne en 13 minutes et 32 matches.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.6 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.1 0.3 0.6 0.9 7.2 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2023-24 PHL 57 13 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 2024-25 * All Teams 32 13 46.4 27.8 70.4 1.0 3.5 4.5 0.6 1.8 0.3 0.6 1.0 4.3 2024-25 * LAC 28 13 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 1.8 0.3 0.7 1.0 4.6 2024-25 * NOP 4 15 44.4 0.0 100.0 1.5 4.8 6.2 0.5 1.8 0.0 0.2 0.8 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.