Mike Malone a encore bien du mal à digérer son renvoi des Nuggets

Désormais consultant à plein temps pour ESPN, Mike Malone ne cache pas que ce n'est pas une finalité à ses yeux.

« Dans mon cœur, je suis un coach, et le fils d’un coach. C’est vraiment quelque chose que j’aimerais retrouver », confie-t-il sur SiriusXM, marqué par son renvoi en fin de saison à Denver. « J’ai toujours du mal à digérer la façon dont les choses se sont terminées à Denver, et j’aimerais partir selon mes conditions. »

Chez les Nuggets, on avait décidé de virer Mike Malone à dix jours des playoffs, alors que l'ambiance au sein du club était morose. Le coach et le GM, Calvin Booth, ne s'entendaient pas, et le propriétaire, Josh Kroenke, avait décidé de tailler dans le vif en se séparant carrément des deux hommes !

« Ce que j’ai appris après tant d’années passées dans la ligue, c’est que le plus important, c’est d’aller au travail, chaque jour, avec des gens dont vous vous souciez, en qui vous avez confiance, que vous respectez et qui vont tous dans la même direction » explique ainsi Mike Malone, dont l'éventuel comeback sur les bancs de la Grande Ligue ne sera donc pas une simple question d’opportunité, mais également de contexte.

« Quand j’aurai la chance de revenir en NBA, je veux simplement m’assurer de travailler avec un groupe de personnes qui ont cet état d’esprit, qui partagent la même vision et qui sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour transformer cette vision en réalité. Si une telle situation se présente, je serais ravi de revenir au bord du terrain. »

La télévision n'est donc qu'un passage pour le technicien de 54 ans. « Je suis un compétiteur, un pédagogue mais avant tout un coach. Être une star de la télévision, ça arrive ensuite (rires) » peut-il ainsi conclure.