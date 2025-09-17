Mike Malone rejoint ESPN à plein temps

Comme d'autres entraîneurs après un licenciement (Doc Rivers…), Mike Malone a choisi de devenir consultant TV, et après une première expérience en playoffs, l'ancien coach des Nuggets intègre à plein temps l'équipe du NBA Countdown, qui officie sur ESPN et ABC. La saison passée, on trouvait Malika Andrews et Stephen A. Smith sur ABC, entourés de Bob Myers et Kendrick Perkins. Sur ESPN, Malika Andrews présentait l'émission avec Chiney Ogwumike, Kendrick Perkins, Richard Jefferson, Brian Windhorst et Tim Legler.

Annoncé par Jimmy Pitaro, le président d'ESPN, cette arrivée serait liée à la promotion de Richard Jefferson, qui va remplacer Doris Burke pour commenter les rencontres sur ESPN. Pour la chaîne, il s'agit évidemment de répondre au casting de luxe d'Amazon Prime Video avec Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin, Steve Nash et récemment John Wall, et celui de NBC avec Jamal Crawford, Reggie Miller et Grant Hill présents lors des matchs, Carmelo Anthony et Vince Carter en plateau et même Michael Jordan en “guest star” certains soirs.

La spécificité d'ESPN/ABC est de pouvoir compter sur un ancien coach de renom comme Mike Malone, et un ancien dirigeant comme Bob Myers.