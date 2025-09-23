Pour Steve Kerr, les Spurs étaient « en avance sur leur temps » en 1999

Samedi soir avait lieu la cérémonie annuelle du San Antonio Sports Hall of Fame, et cette instance avait décidé de mettre à l'honneur les Spurs de 1999, champions NBA après une féroce bataille face aux Knicks en finale. L'occasion pour Steve Kerr d'évoquer le roster de l'époque, construit autour de David Robinson, Tim Duncan et Sean Elliott.

À l'époque, Gregg Popovich avait décidé de les entourer de « vieux grognards », comme Steve Kerr, qui sortait d'un “three-peat” avec les Bulls, mais aussi le regretté Jerome Kersey et Mario Elie. Janvier 1999, la NBA se remet d'un éprouvant « lockout », et pour une saison à 50 matches, les Spurs avaient besoin d'expérience.

« C’était très intentionnel », se souvient Steve Kerr. « Pop et R.C. Buford voulaient compléter le noyau Duncan–Robinson–Elliott avec de l’expérience, du leadership et de la dureté. »

Présent samedi, Sean Elliott se souvient ainsi du jour où Jerome Kersey a arraché une porte dans le vestiaire ! « Après ça, on a commencé à l’appeler Manimal », se rappelle-t-il. « C’était une démonstration de force incroyable. C'est comme plier un fer à cheval ou déchirer un annuaire téléphonique en deux. »

« Une équipe très bien construite »

Plus sérieusement, le trio Kersey-Elie-Kerr pesait sept finales NBA dont cinq titres ! Pour Steve Kerr, les Spurs avaient compris que l'expérience était décisive pour aller au bout. Même celle de « role players ».

« Pop et R.C. voulaient des joueurs de qualité mais aussi des hommes de caractère », poursuit l'actuel coach des Warriors. « Ils étaient en avance sur leur temps : ils savaient reconnaître qui gagne et pourquoi. »

Il faut rappeler qu'en 1999, Tim Duncan n'est que « sophomore » et les Spurs avaient effectivement besoin de joueurs d'expérience pour l'épauler. « Bien sûr, il faut des pierres angulaires comme Tim et David », concède toutefois Steve Kerr. « Mais une fois que tu as ça, il faut construire autour avec de l’expérience, de la sagesse et du leadership. C’était une équipe très bien construite. »