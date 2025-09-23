Ce que les Pelicans attendent de Zion Williamson

Après une (nouvelle) saison décevante et frustrante, New Orleans se tient prêt à repartir au combat. Le roster pour le début du training camp a été communiqué lundi, et il y a bien sûr lieu d'être enthousiaste, entre les lignes arrières où on retrouvera Jordan Poole, Jose Alvarado, Jordan Hawkins et Dejounte Murray, des ailes sur lesquelles Herb Jones, Trey Murphy III brilleront encore avec les arrivées de Saddiq Bey et Jalen McDaniels, et un secteur intérieur où il sera intéressant de voir la progression d'Yves Missi, et l'adaptation de Kevon Looney.

Au sommet de la pyramide, il faudra un Zion Williamson exceptionnel pour nourrir des ambitions au sein d'une conférence Ouest qui sera encore très relevée. Joe Dumars l'a bien compris et s'est déjà attelé à faire de son mieux pour essayer de placer son “franchise player” dans les meilleures conditions.

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités

Son intervention devant la presse a toutefois été un rappel à l'ordre, puisque Zion Williamson ne sera pas uniquement attendu sur le terrain, mais aussi en dehors, où il devra s'affirmer en tant que leader pour faire passer un cap à cette équipe. Et c'est le discours que Joe Dumars lui tient depuis près d'un mois.

« La chose principale que j'ai évoqué avec Zion, c'est le sens de la responsabilité. Ce que je lui ai dit, c'est que l'excellence s'accompagne de responsabilités. On ne peut pas être dans l'excellence sans être responsable, et ça a été un point sur lequel on a insisté. Il ne suffit pas d'avoir du talent », a-t-il martelé. « Il y a une différence entre le talent et l'excellence. On peut être talentueux sans avoir aucune responsabilité. Mais on ne peut pas être excellent sans avoir aucune responsabilité. Ce n'est pas ça, l'excellence ».

Jusqu'à présent, le nouveau vice-président s'est dit satisfait de ce qu'il avait vu, même si ce n'est qu'à partir du début de la saison régulière qu'on pourra évaluer l'évolution du « nouveau Zion », qui a récupéré les clés du camion depuis le départ de Brandon Ingram et qui va devoir se montrer à la hauteur du défi.

« Je peux vous dire qu'il a été excellent. Zion a été formidable. Je n'ai eu aucun problème avec lui. Il se donne vraiment à fond pratiquement depuis un mois, à l'intérieur et à l'extérieur du centre d'entraînement. Je suis heureux de ce qu'il a accompli cet été, même si au bout du compte, tu dois être responsable de ce que tu fais”.

La première étape de cette nouvelle saison débutera dans dix jours avec une tournée en Australie pour les Pelicans.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 ☆ NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 ☆ NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 30 29 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.