Trey Murphy III intéresse les Spurs et les Warriors

Au sortir de la meilleure saison de sa jeune carrière (21.2 points, 5.1 rebonds, 3.5 passes et 1.1 interception de moyenne), Trey Murphy III restera-t-il durablement chez les Pelicans ? Certaines équipes espèrent que non, puisque Jake Fischer indique dans la newsletter de Marc Stein que les Spurs et les Warriors se montrent intéressés par ses services.

Pour l'heure, les dirigeants de New Orleans restent toutefois insensibles à leurs avances, d'autant que l'on apprenait, au mois de décembre dernier, que l'ailier de 25 ans faisait partie des trois intouchables de la franchise (avec Herb Jones et Yves Missi). Un sentiment qui se confirme donc, neuf mois plus tard.

Rappelons que les Pelicans avaient prolongé au prix fort Trey Murphy III il y a moins d'un an (112 millions de dollars sur quatre ans) et ses performances de l'exercice 2024/25 ont dû les rassurer. Sans manquer, non plus, d'attiser les convoitises à son sujet, tandis que la qualité de shoot et la polyvalence du 17e choix de la Draft 2021 auraient de quoi prospérer dans le jeu de Golden State et San Antonio.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 57 30 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NOP 53 35 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.