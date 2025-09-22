Steve Nash de retour à Phoenix… en tant que conseiller

Steve Nash ne sait décidément plus où donner de la tête depuis quelques mois. Déjà membre du podcast « Mind The Game » de LeBron James et futur membre de l'équipe d'Amazon Prime, le voilà qui occupera également un rôle de conseiller à Phoenix.

C'est Mat Ishbia, propriétaire des Suns, qui l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux et c'est évidemment une franchise que connaît très bien le double MVP, pour y avoir été drafté et pour y avoir passé dix ans au cours de sa carrière. D'abord entre 1996 et 1998, puis surtout entre 2004 et 2012. Une période correspondant à ses meilleures années dans la ligue (16.3 points, 10.9 passes et 3.4 rebonds de moyenne).

« Steve Nash était un joueur incroyable et il incarne parfaitement l'esprit des Suns. Sa combativité, sa dureté et sa mentalité de gagnant ont défini notre organisation par le passé et je suis enchanté d'annoncer qu'il nous rejoint en tant que conseiller. Il nous aidera à définir notre avenir pour les années à venir » a écrit Mat Ishbia.

Toujours loin du coaching, où il ne se voyait de toute manière pas faire carrière, avant même son échec à Brooklyn, Steve Nash est familier du rôle de conseiller, pour l'avoir déjà occupé chez les Warriors, pendant cinq ans (2015-20).

Steve Nash Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHX 65 11 42.3 41.8 82.4 0.3 0.7 1.0 2.1 1.4 0.3 1.0 0.0 3.3 1997-98 PHX 76 22 45.9 41.5 86.0 0.4 1.7 2.1 3.5 1.9 0.8 1.3 0.1 9.1 1998-99 DAL 40 32 36.3 37.4 82.6 0.8 2.1 2.9 5.5 2.5 0.9 2.1 0.1 7.9 1999-00 DAL 56 27 47.7 40.3 88.2 0.6 1.6 2.2 4.9 2.2 0.7 1.8 0.1 8.6 2000-01 DAL 70 34 48.7 40.6 89.5 0.7 2.5 3.2 7.3 2.3 1.0 2.9 0.1 15.6 2001-02 DAL 82 35 48.3 45.5 88.7 0.6 2.5 3.1 7.7 2.0 0.7 2.8 0.1 17.9 2002-03 DAL 82 33 46.5 41.3 90.9 0.8 2.1 2.9 7.3 1.6 1.0 2.3 0.1 17.7 2003-04 DAL 78 34 47.0 40.5 91.6 0.8 2.2 3.0 8.8 1.8 0.9 2.7 0.1 14.5 2004-05 ★ PHX 75 34 50.2 43.1 88.7 0.8 2.6 3.3 11.5 1.8 1.0 3.3 0.1 15.5 2005-06 ★ PHX 79 35 51.2 43.9 92.1 0.6 3.6 4.2 10.5 1.5 0.8 3.5 0.2 18.9 2006-07 PHX 76 35 53.2 45.5 89.9 0.4 3.1 3.5 11.6 1.5 0.8 3.8 0.1 18.6 2007-08 PHX 81 34 50.4 47.0 90.6 0.4 3.1 3.5 11.1 1.4 0.7 3.6 0.1 16.9 2008-09 PHX 74 34 50.3 43.9 93.3 0.3 2.8 3.0 9.7 1.5 0.7 3.4 0.1 15.7 2009-10 PHX 81 33 50.7 42.6 93.8 0.4 2.9 3.3 11.0 1.3 0.5 3.6 0.2 16.5 2010-11 PHX 75 33 49.2 39.5 91.2 0.5 2.9 3.5 11.4 1.2 0.6 3.5 0.1 14.8 2011-12 PHX 62 32 53.2 39.0 89.4 0.4 2.6 3.0 10.7 0.9 0.6 3.7 0.1 12.5 2012-13 LAL 50 33 49.7 43.8 92.2 0.5 2.3 2.8 6.7 1.4 0.6 2.5 0.1 12.7 2013-14 LAL 15 21 38.3 33.3 91.7 0.3 1.7 1.9 5.7 1.2 0.5 2.1 0.1 6.8 Total 1217 31 49.0 42.8 90.4 0.5 2.5 3.0 8.5 1.6 0.7 2.9 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.