Classement FIBA | L’Allemagne passe 2e, la France reste 4e

Sans surprise, l'Euro 2025 a fait bouger des choses au dernier classement FIBA. Ainsi, l'invincible Allemagne a gagné une place et dépassé la Serbie (quant à elle éliminée dès les 1/8e de finale), ce qui offre un nouveau dauphin aux États-Unis, toujours loin devant à la première place (malgré une simple médaille de bronze à l'AmeriCup).

De son côté, la Turquie, finaliste malheureuse de cette édition contre les Allemands, grimpe de 15 places (!) pour s'installer dès à présent au 12e rang. C'est d'ailleurs la plus forte progression du Top 50 (plus loin, le Mali a gagné 18 places pour se hisser au 65e rang, après sa finale à l'AfroBasket). Autres belles surprises de cet Euro, qui avancent de quelques positions : la Finlande (17e) et la Géorgie (20e).

Au rayon des éliminations précoces, outre la Serbie, soulignons la chute de deux places de l'Espagne, sacrée lors de l'Euro 2022, mais éjectée dès la phase de poules cette année. Quant à la France, elle reste à la quatrième place, et sous la menace du Canada, malgré sa sortie dès les 1/8e de finale.

Enfin, l'Angola (29e), le Brésil (10e) et l'Australie (6e), respectivement vainqueurs de l'AfroBasket, de l'AmeriCup et de l'Asia Cup, ont également progressé de quelques rangs dans ce nouveau classement.

Crédit photo : FIBA.com