L’Angola retrouve le toit de l’Afrique

Alors que le tournoi européen s'apprête à démarrer cette semaine, le tournoi africain s'est quant à lui achevé ce week-end, sur un sacre de l'Angola.

Large et logique vainqueur du Mali en finale (70-43), dans une Kilamba Arena bouillante et remplie à Luanda (12 700 spectateurs !), le pays hôte remporte donc l'AfroBasket pour la 12e fois de son histoire. Aucune autre nation n'a fait mieux sur le continent.

Privées de la couronne africaine depuis 2013, les Antilopes noires (ou Palancas Negras) terminent invaincues à domicile, en six matchs, et elles ont pu s'appuyer sur les 16 points, 5 passes et 3 interceptions de Childe Dundao pour décrocher la médaille d'or.

Childe Dundao, MVP du haut de son 1m67

Malgré la présence de Bruno Fernando, la star locale passée par la NBA et aujourd'hui au Real Madrid, c'est justement le meneur de poche (1m67) qui a été nommé MVP de la compétition (15.7 points, 5.8 passes, 2.8 interceptions et 2.3 rebonds de moyenne).

Dans un match à sens unique, au cours duquel il n'a pas été mené une seule fois, l'Angola a d'abord bâti son avance en première mi-temps, menant de 12 points à la pause grâce aux pertes de balle adverses et à sa domination au rebond, avant de placer le coup d'accélérateur fatal au Mali dans le troisième quart-temps.

Inexpérimentés à ce stade du tournoi, les Maliens n'avaient de leur côté jamais atteint la finale de l'AfroBasket avant cette année.

Crédit photo : FIBA.com