Deux anciens Lakers à l’essai aux Knicks

Très actifs depuis une semaine, les Knicks continuent de peaufiner leur effectif pour la saison à venir, et le New York Post rapporte qu'ils ont invité à un « workout » Alex Len et Trey Jemison III. Les deux ont la particularité d'avoir terminé la saison avec les Lakers.

Comme toutes les autres franchises, les Knicks peuvent convier jusqu'à 21 joueurs à leur « training camp », et la semaine dernière, ils avaient signé Malcolm Brogdon, Landry Shamet et Garrison Mathews. On a aussi appris que Dennis Smith Jr. allait effectuer un essai, et qu'ils avaient des vues sur Thomas Bryant et Matt Ryan.

Pour l'instant, les Knicks possèdent 12 joueurs sous contrat, et il y a de grandes chances que Mohamed Diawara soit le 13e joueur de l'effectif. Ensuite, ce sera la foire d'empoigne pour le 14e contrat, et c'est Malcolm Brogdon qui tient la corde pour le récupérer.

Si les Knicks veulent signer un 15e et dernier contrat, il leur faudra d'abord se séparer d'un élément, et ce weekend, on évoquait la possibilité de se séparer de l'un des deux rookies de la saison passée, le Français Pacôme Dadiet ou le meneur Tyler Kolek.