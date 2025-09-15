Aidé par Antoine Dupont et Léon Marchand, Bigflo se rêve en Drake du Toulouse Basket Club

Investir dans le basket est à la mode en France. Après Omar Sy au Paris Basket, déjà lié à Mister V via un partenariat, ce sont ainsi les rappeurs Bigflo et Oli, accompagnés par Antoine Dupont et Léon Marchand, qui ont pris « des parts significatives » dans le Toulouse Basket Club.

« On participe à tout ce qui concerne la DA (direction artistique) et l'évènementiel » expliquent les deux frères musiciens. « Les big Antoine Dupont et Léon Marchand sont aussi dans cette aventure. »

Pour La Dépêche, Bigflo compare ainsi le quatuor qu'il forme avec son frère, Antoine Dupont et Léon Marchand aux « Avengers ». Des « Avengers » qui vont essayer de donner de la visibilité au club, qui évolue actuellement en Nationale 1 et qui vient de reprendre son ancien nom, tout en dévoilant une nouvelle identité visuelle.

« Le Toulouse Basketball Club (TBC) entre dans une nouvelle ère. Plus qu’un club sportif, il affirme aujourd’hui son ambition de devenir un acteur culturel et social majeur, à la croisée du basketball, de la culture urbaine et de l’engagement citoyen » peut-on lire sur le site du club, alors que Bigflo est venu au basket… par la musique !

Comme Drake avec les Raptors

« Je suis un fan de Drake, tout a commencé par là. Je veux faire tout ce que Drake fait dans sa vie » décrit-il. « Il a pris des parts dans les Toronto Raptors. Je ne suis pas beaucoup le basket, mais j'étais dans mon lit jusqu'à 4h du matin juste pour voir Drake, comment il réagissait… En plus c'est une année où ils ont gagné (le titre NBA en 2019), du coup je l'ai vu fêter ça pour sa ville et je me suis dit : ‘Je veux absolument faire ça aussi'. »

En faisant donc monter le club de Toulouse jusqu'au plus haut niveau national.

« Notre souhait est d'évoluer en Elite 2 (Pro B) d'ici deux à trois ans et en Betclic Elite d'ici cinq à six ans. Toulouse, troisième ville de France, mérite d'avoir un club de basket », conclut Fabien Conte, le président du TBC.