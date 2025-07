Léon Marchand et Antoine Dupont investissent dans le basket à Toulouse

Est-ce la dynamique créée par le Paris Basketball, qui a vu arriver Omar Sy à son capital ? En tout cas, La Dépêche rapporte que plusieurs personnalités de Toulouse viennent d'investir dans le basket dans la Ville rose.

Exit donc le Stade Toulousain Basket, qui survivait en NM1 en étant lié depuis deux ans au club de rugby de la ville.

Place désormais au Toulouse Basketball Club (TBBC), qui aura un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle. C'est toujours Fabien Conte qui sera à la tête de la structure, mais avec plusieurs actionnaires de renom : le nageur Léon Marchand, le rugbyman Antoine Dupont et les rappeurs Bigflo et Oli !

Profiter de l'aura et de l'image

« Ces personnages partagent une passion sincère pour le sport et pour Toulouse », indique ainsi Fabien Conte, président du TBBC, auprès du quotidien régional. « Notre souhait est d'évoluer en Elite 2 d'ici à deux à trois ans et en Betclic Elite d'ici à cinq à six ans. Toulouse, troisième ville de France, mérite d'avoir un grand club de basket. »

Le nageur Léon Marchand, quadruple champion olympique lors des Jeux olympique de Paris, est ainsi né à Toulouse, tout comme les rappeurs Bigflo et Oli. Le rugbyman Antoine Dupont vient lui de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, mais il joue au Stade Toulousain depuis maintenant huit ans.

Avec eux, Fabien Conte entend « créer une communauté autour du club, sur Toulouse et au-delà des portes de Toulouse, de toucher les étudiants et la jeunesse » grâce à ces personnalités qui vont apporter « leur aura, leur image, leurs réseaux de partenaires, mais aussi leurs idées ».