Omar Sy, nouveau co-propriétaire du Paris Basketball

Amateur de basket, Omar Sy a décidé d’aller plus loin encore dans sa passion puisqu’il arrive désormais comme co-propriétaire du Paris Basket « aux côtés de David Kahn et Eric Schwartz ».

À quelle hauteur ? Pour l’instant, l’information n’est pas connue mais David Kahn assure que l’acteur de 47 ans n’arrive pas uniquement pour prêter son nom et sa popularité. « Il sera conseiller culturel du Paris Basketball et ce ne sera en aucun cas un titre honorifique » explique David Kahn. « Dès le début de nos échanges, nous avons exprimé notre volonté qu’il s’implique pleinement dans le développement et le rayonnement du club. »

« Omar Sy apportera notamment son expertise sur le développement du projet en termes d’impact culturel, de marketing et de divertissement », assure encore le club dans son communiqué de presse.

De son côté, l’acteur explique dans la vidéo d’annonce qu’il se reconnait dans l’image du club parisien.

« Il y a un truc au-delà de ‘Parisien’, c’est le Grand Paris. Ça me ressemble »

« Il y a quelque chose ici. Depuis le premier jour, j’ai ressenti une énergie très spéciale. Il y a un truc au-delà de ‘Parisien’, c’est le Grand Paris. Ça me ressemble. Ça faisait longtemps, très longtemps que je n’avais pas ressenti un truc pareil autour du sport à Paris. On est comme à la maison. Sur le terrain, les mecs s’arrachent. Dans les tribunes, je ne t’en parle même pas. Et il y a les femmes aussi, le centre de formation des jeunes. On est en plein playoffs, il y a de l’ambition. Tout est réuni pour aller loin. On se sent chez nous ici » peut-on ainsi l’entendre dire.

L’arrivée du natif de Trappes dans l’actionnariat est en tout cas une nouvelle étape du développement express du Paris Basketball, créé en 2018, promu en Betclic Elite en 2021, vainqueur de l’Eurocoupe et de la Leaders Cup en 2024 puis la Coupe de France cette saison. Et pour leur première participation à l’Euroleague, TJ Shorts, Nadir Hifi et leurs coéquipiers sont allés jusqu’en quarts de finale, se faisant éliminer par Fenerbahçe, futur vainqueur.

Avant de rejoindre la ligue européenne de la NBA lorsque celle-ci sera lancée ?