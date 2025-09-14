La Grèce arrache la première médaille de Giannis Antetokounmpo

Vœu exaucé pour la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Après 16 ans de disette, les Grecs sont de retour sur un podium international après leur victoire sur la Finlande pour la médaille de bronze de l’Euro 2025 à Riga. Mais qu’ils ont eu chaud dans la bouillonnante Xiaomi Arena !

Jamais mené et porté par son adresse (14/30 à 3-points), le collectif de Vassilis Spanoulis n’a jamais réussi à tuer le match malgré 17 points d’avance en début de quatrième quart-temps. Et il aurait pu tout perdre dans le money-time.

Giannis sur un nuage

Une petite finale qui a commencé en guerre de tranchées, avec un score vierge durant les deux premières minutes de la rencontre. Jusqu'à ce que la Grèce, soutenue par des centaines de supporters, ne prenne les choses en mains.

Maladroits à l’extrême dans le premier acte (5/17 aux tirs dont 0/3 pour Markkanen), les Finlandais ont laissé les hommes de Vassilis Spanoulis s’échapper dès le premier acte (24-15) en s’appuyant sur un Giannis Antetokounmpo déterminé et un Tyler Dorsey précis de loin.

Pas abattus pour autant, les hommes de Lassi Tuovi ont répliqué sur un coup de chaud du duo Miro Little – Miikka Muurinen (27-26)… mais sans parvenir à passer devant.

La Grèce a remis un coup d’accélérateur en profitant de ses deuxièmes chances et de ses points sur pertes de balle. Et surtout un Giannis Antetokounmpo taille patron, 22 d’éval' en première mi-temps, pour virer à +14 à la pause (48-34).

L’incroyable retour de la meute

Incapable de créer un écart définitif, le collectif grec a malgré tout laissé sa chance à son adversaire en multipliant les pertes de balles. Les coéquipiers de Lauri Markkanen (19 points à 6/16 aux tirs, 10 rebonds) ont installé un doute légitime dans le troisième acte (59-53).

Du moins, jusqu’à ce que Giannis, inarrêtable en transition, puis ses coéquipiers, Dinos Mitoglou en facteur X (8 points, 4 rebonds en 12 minutes), n’en décident autrement (73-59). En verrouillant leur défense et en dominant la bataille du rebond, entre autres.

Les Grecs ont pensé repousser le sursaut d’orgueil finlandais (84-67) grâce à l’adresse de l’ex-joueur de Boulazac, Vassilis Toliopoulos (15 points à 4/10 à 3-points) et de Tyler Dorsey (20 points à 5/9 de loin).

Sauf que les Finlandais y ont cru jusqu’au bout, revenant à -4 à deux reprises dans la dernière minute, par Nkamhoua et Markkanen. Et poussant Giannis, malgré un 2+1 crucial dans la dernière minute, à perdre un 7e ballon de la soirée 30 secondes plus tard, permettant à Miro Little, 2/2 sur la ligne, de revenir à 89-87 avec 20 secondes à jouer.

La Finlande au pied du podium

Sous la bronca de Riga, Kostas Sloukas a laissé échapper un lancer-franc et Sasu Salin a même arraché trois lancers sur une faute de Kostas Papanikolaou. Mais il a aussi laissé le dernier en route (90-89), ce que n’a pas fait Giannis de l’autre côté du terrain (92-89). Mikael Jantunen s’en voudra d’avoir loupé deux occasions folles, dont l’égalisation de son côté du terrain au buzzer !

Parfaitement muselée deux jours plus tôt contre les Turcs, la star des Bucks a réagi en patron en portant son équipe de bout en bout (30 points à 9/11 aux tirs et 12/16 aux lancers, 17 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres, 43 d’évaluation). Cela méritait bien quelques “MVP, MVP” des supporters grecs, qui ont retenu leur souffle.

Malgré son tournoi remarquable, la Finlande ne montera pas sur le premier podium de son histoire. Mais l’équipe de Lassi Tuovi, tombeuse de la Serbie en huitièmes, aura marqué les esprits, atteignant la première demi-finale de son histoire à l’Euro.

À Riga (Lettonie).