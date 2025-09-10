La Grèce s’accroche à son rêve de médaille

Contrairement à d'autres, la Grèce ne tremble pas quand il s'agit d'assumer son costume de favori. Après avoir éliminé Israël en huitième de finale, c'est la Lituanie qui a subi la loi des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo en quart de finale.

Pour autant, la superstar grecque se montrait déjà focalisée sur la suite après cette qualification, inédite en 16 ans : « Avons-nous gagné quelque chose ? Avons-nous gagné quelque chose ? Il y a encore un match » a-t-elle lancé à ses frères d'armes.

« Ma première apparition en sélection remonte à la préparation en 2009, donc j'ai vécu toutes les années de disette » ajoutait de son côté Kostas Papanikolaou, le capitaine. « C'est un sentiment incroyable, mais dans le même temps… On n'a encore rien accompli. On s'est juste donné une chance supplémentaire de rêver et il va maintenant falloir y aller vendredi et se battre pour ce rêve. »

Place à un duel explosif avec la Turquie

Pour la première fois depuis 2009, donc, la Grèce retrouve le dernier carré d'un championnat d'Europe (et même d'un tournoi international). Au tour suivant, elle aura désormais rendez-vous avec la Turquie, qu'elle connaît bien et qui réécrit aussi l'histoire de sa sélection, 24 ans plus tard…

« On est toujours affamés quand on joue pour l'équipe nationale, il y a toujours de la motivation » clamait Vassilis Spanoulis, le sélectionneur qui faisait justement partie de la Grèce de la grande époque (2005-09). « On représente le pays tout entier, mais aussi toute la diaspora grecque… On doit vivre ce moment, en profiter puis avancer. Après tout, on n'a pas remporté de titre ni de médaille. On passe juste au prochain match. »

Même sentiment chez Dinos Mitoglou, après coup : « C'est une belle étape et il ne nous en reste plus que deux avant notre objectif final. On est très contents de ça, mais on doit aussi garder la tête froide, car il nous reste deux matchs à jouer… »