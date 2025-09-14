NBA
Donovan Mitchell, meneur de jeu des Cavaliers par intérim ?

Publié le 14/09/2025 à 15:08

Darius Garland blessé, et Ty Jerome parti, c'est Donovan Mitchell qui devrait jouer le rôle de meneur de jeu en début de saison pour les Cavaliers.

Donovan MitchellÀ quoi ressembleront les Cavaliers en début de saison ? Opéré de l'orteil, Darius Garland risque fort de manquer le « training camp » et le début de saison de son équipe, tandis que Ty Jerome a de son côté filé aux Grizzlies.

De quoi sérieusement affaiblir le poste. Certes, Lonzo Ball a été récupéré durant l'été mais le frère de LaMelo n'a joué que 35 matchs en trois ans et demi, et on ne peut pas trop lui en demander…

Cleveland a d'ailleurs invité Killian Hayes à son camp d'entraînement, alors que Craig Porter Jr. fait également partie de l'effectif, avec un contrat non garanti. Néanmoins, selon les informations de Cleveland.com, les Cavaliers ont déjà commencé à travailler, lors d'un stage de trois jours à New York mis en place par Donovan Mitchell.

Et sur ces sessions, c'est le All-Star de 29 ans qui assume les responsabilités à la mène. L'idée serait donc qu'il assure l'intérim sur le poste, le temps que Darius Garland revienne aux affaires.

À ses côtés dans le cinq majeur, puisque Max Strus est aussi blessé, on devrait retrouver Sam Merrill à l'arrière et De'Andre Hunter à l'aile. Evan Mobley et Jarrett Allen resteraient évidemment titulaires sous le cercle.

C'est en tout cas la direction prise par le groupe lors de ces premiers jours de travail collectif, même s'il faudra le retour effectif du staff au bord du terrain pour confirmer qu’il s’agit bien du choix de Kenny Atkinson.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5
2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8
2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0
2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4
2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9
2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3
2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6
2024-25 CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
