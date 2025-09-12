Aleksander Sekulic va réfléchir à son avenir à la tête de la Slovénie

La fin de l'EuroBasket approchant, il sera maintenant l'heure de penser à la suite pour les nations éliminées. Si la France a décidé de ne rien changer, contrairement à l'Italie, l'Espagne ou la Lettonie qui découvriront toutes un nouveau sélectionneur, la Serbie va se laisser le temps de la réflexion.

Pour la Slovénie, on ignore également de quoi sera fait l'avenir après l'élimination en quart de finale contre l'Allemagne.

« Je n'ai pas vraiment encore réfléchi à mon avenir » a ainsi admis Aleksander Sekulic, qui compte 37 victoires en 57 matchs. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je vais analyser la compétition et partager mes idées, mes réflexions, mais la décision sera mutuelle. Pour l'instant, je ne peux rien dire à ce sujet, je n'ai aucune réponse à apporter. Après une telle défaite, c'est difficile de parler de l'avenir. »

Arrivé courant 2020, le sélectionneur slovène a coaché les troupes de Luka Doncic lors des Jeux olympiques 2021 (4e place), l'Eurobasket 2022 (6e place), la Coupe du monde 2023 (7e place) et enfin cet Euro 2025 (7e place). Manquant donc uniquement les JO 2024, alors que personne n'était resté aussi longtemps sur le banc de la Slovénie.

Crédit photo : FIBA.com