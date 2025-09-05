Les adieux ratés mais émouvants de Sergio Scariolo

Il avait prévenu qu'une qualification en huitième de finale serait déjà une belle récompense. Finalement, Sergio Scariolo n'a pas réussi son dernier pari : l'Espagne est éliminée dès le premier tour de l'EuroBasket !

C'est un vrai séisme, même si les champions d'Europe en titre sont en pleine phase de transition. Personne ne les imaginait prendre la porte dès les phases de poules, et c'est donc jeudi soir, sur une défaite face à la Grèce, que Sergio Scariolo a fait ses adieux à la sélection.

« Je me sens en paix avec ma conscience. J'ai tout donné. On ressent ça, on est en paix », a déclaré l'Italien, sous une ovation des journalistes en salle de presse. « Je suis extrêmement fier des efforts de mes joueurs. Je suis encore plus triste pour eux. J'ai reçu de nombreuses récompenses et j'aurais bien aimé en recevoir une de plus, mais j'espère qu'ils pourront à nouveau profiter de l'équipe nationale. »

Près de 75% de victoires en sélection

Si l'on excepte sa pause de deux ans, en 2013 et 2014, Sergio Scariolo aura été à la tête de l'équipe depuis 16 ans ! Il avait pris les rênes de la sélection en août 2009, et on ne se doutait pas qu'il allait écrire les plus belles pages du basket espagnol avec quatre titres européens et une Coupe du monde.

Au total, il aura ramené huit médailles à l'Espagne, dont cinq d'or, et son bilan à la tête de la sélection est de 166 victoires pour 56 défaites, soit 74,7% de victoires. Mais il s'en va sur une défaite…

« Personne ne rêve de perdre son dernier match, et j’aurais adoré le gagner. Mais je ne peux pas être plus fier des efforts de mes joueurs. C’est incroyable la façon dont ils sont revenus… l’effort, la combativité, l’énergie qu’ils ont mise dans le match ont été extraordinaires » conclut-il. « L’avenir est prometteur. Quelqu’un d’autre sera à la tête de cette équipe mais j’ai recommandé à mes joueurs de rester unis et de continuer à aimer ce maillot. »

Pour l'instant, la Fédération n'a toujours pas nommé son successeur, et elle a choisi de prendre son temps.