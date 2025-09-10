Matchs
Luca Banchi, futur sélectionneur de l’Italie ?

Publié le 10/09/2025 à 11:31
Pour succéder à Gianmarco Pozzecco, l'Italie penche vers Luca Banchi, qui dirigeait la Lettonie jusqu'à cet EuroBasket 2025.

Luca BanchiLuca Banchi n'a pas officiellement été nommé comme successeur de Gianmarco Pozzecco à la tête de l'Italie, mais à entendre Gianni Petrucci, le président de la fédération transalpine, ce n'est qu'une question de temps…

« La voie semble toute tracée. Je peux seulement dire que c'est un excellent entraîneur, l'un des meilleurs », a ainsi expliqué le dirigeant, interrogé au sujet du coach italien de 60 ans, qui dirigeait la Lettonie jusqu'à cet Euro 2025, mais qui avait en amont annoncé son intention de quitter son poste.

Gianni Petrucci a aussi expliqué qu'il préfèrerait que le nouveau sélectionneur ne s'occupe que de la Squadra azzurra. Et pour l'instant, Luca Banchi n'est pas sur le banc d'un club, après avoir été libéré par l'Anadolu Efes.

En tout cas, la page était tournée avec Gianmarco Pozzecco, qui a annoncé son départ dès l'Italie éliminée.

« Son contrat avait expiré. C'était fini de toute façon » assure Gianni Petrucci. « Nous avons échoué lors de la phase à élimination directe, comme cela s'est déjà produit par le passé. La Slovénie méritait de gagner. Elle était meilleure et plus calme que nous. Mais nous n'étions pas loin de passer ».

Sans doute un petit message à l'encontre de l'ancien sélectionneur italien, dont le calme n'était pas la force.

Par Dimitri Kucharczyk
