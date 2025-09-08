La FFBB « renouvelle sa confiance » à Freddy Fauthoux

On s'en doutait, mais l'élimination en huitième de finale de l'EuroBasket 2025 ne va pas générer de décisions drastiques au sein de la Fédération Française de Basket-Ball. Les Bleus sont dans un nouveau cycle et il n'est pas question pour la FFBB de tout changer après un premier échec.

« J'ai confirmé dès dimanche soir Frédéric Fauthoux, devant les joueurs et le staff » indique Jean-Pierre Hunckler à L'Equipe. « Frédéric était marqué. Il se pose des questions. C'est quelqu'un de responsable. Il a parlé d'échec et a dit se mettre à la disposition des éventuelles décisions à prendre. J'ai pris la parole pour dire que l'on était dans un processus qui mène aux Jeux de 2028. On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois parce qu'il y a un échec avec des circonstances. J'ai donc renouvelé ma confiance à Freddy et tout son staff. »

Pour le nouveau président de la FFBB, les circonstances ont également été pénalisantes pour ces Bleus « new look », à cause notamment de la cascade de forfaits et de blessures (Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier, Matthias Lessort, Vincent Poirier, Matthew Strazel, Alex Sarr…) qui ont perturbé la mise en place du groupe.

« C'est au travers des échecs que l'on prépare les victoires » assure Jean-Pierre Hunckler, qui reconnaît qu'il s'agissait aussi d'une compétition d'apprentissage pour le staff. « Je ne sais pas s'il manque quelqu'un dans le staff, mais il faut qu'ils continuent d'apprendre à travailler au plus haut niveau ensemble, car ils sont aussi inexpérimentés. Ils en sont conscients. Je sens qu'une osmose s'est créée avec les joueurs, il faut s'en satisfaire. »

Désormais, cap sur la Coupe du monde 2027, et sur les Jeux olympiques de 2028, qui auront lieu à Los Angeles.