Les Hornets annoncent puis annulent une « Betting Night »… contre le Heat de Terry Rozier

La coïncidence semble presque trop grosse. Les Hornets ont annoncé mercredi les différentes dates « exceptionnelles » de leur calendrier de la saison prochaine. Parmi elles, plusieurs matchs qui mettront les enfants à l'honneur, ou la communauté hispanophone de Charlotte. Mais aussi une « Betting Night » sur la thématique des paris sportifs, un sujet au cœur de l'actualité, et pas toujours pour de bonnes raisons, ces derniers mois en NBA.

Cette « Betting Night » devait avoir lieu le 17 mars prochain, pour la réception du Heat et donc de Terry Rozier. Ce dernier, ex-Hornet, est pourtant cité dans une affaire des paris autour d'un de ses matchs en mars 2023 quand il évoluait en Caroline du Nord…

Si le meneur n'est pas accusé par l'enquête fédérale en cours sur cette rencontre, elle le concerne directement puisqu'un parieur avait placé près de 14 000 dollars sur une contre-performance de sa part (un pari « under », sous un niveau de performance attendu), sorti après moins de dix minutes jouées pour un problème au pied.

Ce match fait partie d'une série d'enquêtes qui a notamment conduit Jontay Porter à être banni à vie de la ligue pour avoir influencé ses performances afin de permettre à des parieurs de toucher leur mise. Certains des accusés de l'affaire Porter sont d'ailleurs dans le collimateur des autorités pour les paris « suspects » autour de Terry Rozier.

Quelques heures après l'annonce de cette « Betting Night », les Hornets l'ont retiré de leur calendrier, n’apparaissant plus sur aucun des visuels ou des calendriers présents sur les différents canaux de la franchise de Charlotte. « Elle n'aura plus lieu à cette date » ont réagi les Hornets au Sun Sentinel.

Le choix de cette date est d'autant plus étonnant que le 17 mars est aussi… la date d'anniversaire de Terry Rozier. Un drôle de cadeau pour le joueur de Miami, décevant depuis son transfert en Floride et qui entre dans sa dernière année de contrat avec le Heat. Il pourrait d'ailleurs changer d'équipe dans les prochaines semaines…